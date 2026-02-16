Prima pagină » Emisiuni » Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Malina Maria Fulga
16 feb. 2026, 13:30, Emisiuni

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul (R) Cristian Micu vorbește despre culisele Penitenciarului Jilava și despre numele cu notorietate care au trecut pragul închisorii. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Colonelul (R) Cristian Micu relatează cum toți infractorii puternic mediatizați de-a lungul timpului au trecut pragul Penitenciarului Jilava, în perioada în care acesta a lucrat în cadrul instituției.

„Pe la Jilava au trecut majoritatea deținuților cu grad sporit de risc, deoarece la București sunt instanțele superioare unde aceștia veneau pentru procese, pentru execuție sau pentru domiciliu. Toți deținuții care apar în mass-media au trecut pe la Jilava. Sandu Geamănu a fost la Jilava, el a fost plimbat prin majoritatea penitenciarelor.”

Colonelul (R) Cristian Micu: „Sunt anumiți deținuți care se autoflagelează: își bat cuie în cap sau se taie cu lame pe mâini și pe corp”

De asemenea, colonelul (R) Micu, întrebat fiind despre comportamentul pe care îl aveau așa-zișii ‘prizonieri vedetă’, a relatat cum unii dintre ei se adaptau și respectau regulile, încercând să își reducă sentința, în timp ce o parte dintre ei nu își însușeau vina și aveau comportamente deviante, de la violențe cu angajații închisorii până la automutilare.

„Sunt deținuți care se adaptează și își urmăresc, practic, dezideratul de a se elibera condiționat. Liberarea condiționată este o vocație, nu un drept. Există însă și deținuți care nu acceptă statutul de deținut, nu își însușesc vinovăția și nu respectă regulamentul de ordine interioară, iar în felul acesta intră în conflict cu legea și cu angajații.

Există situații când aceștia jignesc angajații, când îi atacă, când devin violenți cu ceilalți deținuți, caz în care trebuie să îi protejezi pe ceilalți, dar și pe ei înșiși. Totodată, apar situații când se autoflagelează: își bat cuie în cap sau se taie cu lame pe mâini și pe corp.

