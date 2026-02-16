Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul (R) Cristian Micu vorbește despre culisele Penitenciarului Jilava și despre numele cu notorietate care au trecut pragul închisorii. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Colonelul (R) Cristian Micu relatează cum toți infractorii puternic mediatizați de-a lungul timpului au trecut pragul Penitenciarului Jilava, în perioada în care acesta a lucrat în cadrul instituției.

„Pe la Jilava au trecut majoritatea deținuților cu grad sporit de risc, deoarece la București sunt instanțele superioare unde aceștia veneau pentru procese, pentru execuție sau pentru domiciliu. Toți deținuții care apar în mass-media au trecut pe la Jilava. Sandu Geamănu a fost la Jilava, el a fost plimbat prin majoritatea penitenciarelor.”

Colonelul (R) Cristian Micu: „Sunt anumiți deținuți care se autoflagelează: își bat cuie în cap sau se taie cu lame pe mâini și pe corp”

De asemenea, colonelul (R) Micu, întrebat fiind despre comportamentul pe care îl aveau așa-zișii ‘prizonieri vedetă’, a relatat cum unii dintre ei se adaptau și respectau regulile, încercând să își reducă sentința, în timp ce o parte dintre ei nu își însușeau vina și aveau comportamente deviante, de la violențe cu angajații închisorii până la automutilare.