Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”

Cinci țări europene au afirmat sâmbătă, 14 februarie, că opozantul lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit în închisoare de Rusia, în februarie 2024. Luni, Kremlinul a calificat aceste acuzații drept „nefondate”, relatează BFMTV.

„Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic la care a participat AFP.

Oponentul lui Vladimir Putin a fost „otrăvit” cu o „toxină rară”, potrivit raportului celor cinci state europene. „Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos sunt convinse că Alexei Navalny a fost otrăvit cu o toxină letală”, au declarat aceste țări într-o declarație comună.

Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a adus un omagiu opozantului politic rus luni, într-o postare pe rețelele sociale, și a reafirmat concluziile anchetei.

„Am spus (acum doi ani, n.r.) că sunt convins că moartea sa spune totul despre slăbiciunea Kremlinului și despre teama față de orice opozant. Astăzi este clar că a fost premeditată. Adevărul triumfă întotdeauna, în așteptarea ca justiția să facă același lucru”, a scris șeful statului pe X.

Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a cerut „dreptate” pentru fiul său luni, în ziua în care se împlinesc doi ani de la moartea sa în închisoare, pe 16 februarie 2024.

„Acest lucru confirmă ceea ce știm de la început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost asasinat”, a declarat ea jurnaliștilor, lângă mormântul lui Navalnii din Moscova. „Au trecut doi ani și știm deja cu ce a fost otrăvit. Cred că va dura ceva timp, dar vom afla cine a făcut asta. (…) Desigur, ne dorim ca acest lucru să se întâmple în țara noastră și ca dreptatea să triumfe”, a adăugat ea. „Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuți de întreaga lume; nu fac decât să repet acest lucru. Și vrem ca toți cei care au participat la acest act să fie identificați”, a mai subliniat femeia, potrivit Le Parisen.

Ancheta condusă de cinci țări europene, printre care și Franța, afirmă că acesta a fost „otrăvit” cu o toxină rară. Epibatidina, o toxină mortală prezentă în pielea broaștelor-săgeată din Ecuador, a fost detectată în probele prelevate de pe corpul său.

Luni, zeci de persoane s-au adunat la Moscova la mormântul opozantului președintelui rus Vladimir Putin, cre a murit la vârsta de 47 de ani în circumstanțe neclare.

În septembrie 2025, Iulia Navalnîa, văduva opozantului, a afirmat că soțul ei a fost „otrăvit”, bazându-se pe analizele efectuate de laboratoarele occidentale. „Două laboratoare din două țări diferite au ajuns, independent una de cealaltă, la concluzia că Alexei a fost otrăvit”, a declarat Iulia, explicând că a analizat „mostre biologice” prelevate de la soțul ei după moartea sa într-o închisoare din Arctica.

Navalny fusese deja victima unei tenative de otrăvire în 2020, în timp ce se afla într-un avion. Evacuat la Berlin, a rămas internat în spital timp de o lună. O anchetă realizată de mass-media Belling Cat și The Insider a concluzionat că otravirea cu substanța Novitchok a fost comisă de agenți ai FSB. Întors în Rusia în ianuarie 2021, el a fost arestat imediat pentru încălcarea controlului judiciar impus în urma condamnării sale din 2014. Navalny a fost condamnat de mai multe ori începând din februarie 2021, cea mai importantă pedeapsă fiind de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

