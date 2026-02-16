Prima pagină » Știri externe » Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”

Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”

16 feb. 2026, 13:27, Știri externe
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”

Cinci țări europene au afirmat sâmbătă, 14 februarie, că opozantul lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit în închisoare de Rusia, în februarie 2024. Luni, Kremlinul a calificat aceste acuzații drept „nefondate”, relatează BFMTV.

„Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic la care a participat AFP.

Oponentul lui Vladimir Putin a fost „otrăvit” cu o „toxină rară”, potrivit raportului celor cinci state europene. „Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos sunt convinse că Alexei Navalny a fost otrăvit cu o toxină letală”, au declarat aceste țări într-o declarație comună.

Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a adus un omagiu opozantului politic rus luni, într-o postare pe rețelele sociale, și a reafirmat concluziile anchetei.

„Am spus (acum doi ani, n.r.) că sunt convins că moartea sa spune totul despre slăbiciunea Kremlinului și despre teama față de orice opozant. Astăzi este clar că a fost premeditată. Adevărul triumfă întotdeauna, în așteptarea ca justiția să facă același lucru”, a scris șeful statului pe X.

Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a cerut „dreptate” pentru fiul său luni, în ziua în care se împlinesc doi ani de la moartea sa în închisoare, pe 16 februarie 2024.

„Acest lucru confirmă ceea ce știm de la început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost asasinat”, a declarat ea jurnaliștilor, lângă mormântul lui Navalnii din Moscova. „Au trecut doi ani și știm deja cu ce a fost otrăvit. Cred că va dura ceva timp, dar vom afla cine a făcut asta. (…) Desigur, ne dorim ca acest lucru să se întâmple în țara noastră și ca dreptatea să triumfe”, a adăugat ea. „Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuți de întreaga lume; nu fac decât să repet acest lucru. Și vrem ca toți cei care au participat la acest act să fie identificați”, a mai subliniat femeia, potrivit Le Parisen.

Ancheta condusă de cinci țări europene, printre care și Franța, afirmă că acesta a fost „otrăvit” cu o toxină rară. Epibatidina, o toxină mortală prezentă în pielea broaștelor-săgeată din Ecuador, a fost detectată în probele prelevate de pe corpul său.

Luni, zeci de persoane s-au adunat la Moscova la mormântul opozantului președintelui rus Vladimir Putin, cre a murit la vârsta de 47 de ani în circumstanțe neclare.

În septembrie 2025, Iulia Navalnîa, văduva opozantului, a afirmat că soțul ei a fost „otrăvit”, bazându-se pe analizele efectuate de laboratoarele occidentale. „Două laboratoare din două țări diferite au ajuns, independent una de cealaltă, la concluzia că Alexei a fost otrăvit”, a declarat Iulia, explicând că a analizat „mostre biologice” prelevate de la soțul ei după moartea sa într-o închisoare din Arctica.

Navalny fusese deja victima unei tenative de otrăvire în 2020, în timp ce se afla într-un avion. Evacuat la Berlin, a rămas internat în spital timp de o lună. O anchetă realizată de mass-media Belling Cat și The Insider a concluzionat că otravirea cu substanța Novitchok a fost comisă de agenți ai FSB. Întors în Rusia în ianuarie 2021, el a fost arestat imediat pentru încălcarea controlului judiciar impus în urma condamnării sale din 2014. Navalny a fost condamnat de mai multe ori începând din februarie 2021, cea mai importantă pedeapsă fiind de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Iulia susține că ASASINAREA lui Aleksei Navalnîi a fost confirmată de testele de laborator

Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
ULTIMA ORĂ De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
13:09
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
FLASH NEWS Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
12:57
Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
FLASH NEWS Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
12:27
Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
FLASH NEWS Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
12:12
Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
INEDIT Satul cu vedere la ocean care se vinde la prețul unui apartament 
11:48
Satul cu vedere la ocean care se vinde la prețul unui apartament 
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
ACTUALITATE Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
13:58
Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe