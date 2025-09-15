Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, reacție IRONICĂ, după ce Moscova a negat că drona ar fi fost de origine rusească : „Ce voiau? O poză cu eticheta”

Ruxandra Radulescu
15 sept. 2025, 14:51, Actualitate
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că drona care a intrat în spațiul aerian al României, și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute, era rusească. „Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voia (Rusia – n.r.)? Ce voia O poză cu eticheta„, a precizat cu ironie oficialul pentru Antena 3. 

„Am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone.

Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

E o decizie de profesionalism și responsabilitate. Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii. Scrie acolo că comanda aprobarea pentru a doborî drone e la comandantul operațiunii”, a declarat Moșteanu.

Moscova a negat că drona ar fi fost de origine rusească, după ce MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a da explicații cu privire la incidentul de sâmbătă.

„MApN a descoperit un alt OZN, deoarece nu există dovezi că drona este de origine rusească”.

Moscova a respins acuzațiile care i se aduc de către România cu privire la drona Gheran căzută sâmbătă pe teritoriul ţării noastre.

Ministrul Apărării clarifică cadrul legal pentru doborârea dronelor

Ionuț Moșteanu a precizat, referitor, la incident, că, potrivit cadrul legal, persoana împuternicită să dea ordinul pentru doborârea dronei este comandantul militar al operațiunii.

„Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii. România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO.

Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry anunțată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a scris ministrul, pe Facebook.

