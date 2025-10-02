Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh

Bianca Dogaru
02 oct. 2025, 11:02, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri seară că ia în calcul un proiect de lege prin care consumatorii casnici vulnerabili să beneficieze de un preț maxim de 1 leu/kWh, în această iarnă. Măsura ar urma să se aplice persoanelor cu venituri lunare de cel mult 2.500-3.000 de lei.

„În momentul de față, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea acelor clienți vulnerabili, care nu își permit să plătească facturile, și, pe de altă parte, să se instituie un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit de până în 2.500-3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față și pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă. O mare parte din inflația de aproape 10% de acum e cauzată de prețul la energie electrică”, a spus Ivan la Antena 3.

Întrebat dacă există acord în Coaliție asupra acestor măsuri, ministrul a răspuns:

„Până acum, în toate discuțiile pe care le-am avut, i-am făcut pe toți colegii mei din coaliție, și din PSD, și din PNL, și pe premier, și pe președintele țării, să înțeleagă că e o problemă gravă a României. Dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să nu mai fie competitive atunci când exportă. E o problemă de siguranță națională, în contextul în care, în tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea costurilor cu energia este între 10% și 70%”.

Ce se întâmplă acum cu plafonarea

Vechiul sistem de plafonare a prețurilor finale la energie practicate de furnizori a luat sfârșit la 1 iulie 2025, fiind înlocuit cu un sprijin de 50 lei/lună acordat de la bugetul de stat persoanelor singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei, precum și familiilor cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei. Statul continuă, în paralel, să plătească furnizorilor compensațiile restante pentru costurile plafonării aplicate în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025.

România plătește cel mai scump curent din Europa

Situația actuală a sistemului energetic este însă extrem de vulnerabilă, iar România a ajuns să aibă, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent din Europa, avertizează Bogdan Ivan.

„În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 de euro. Avem intervale între orele 18-22 când importăm megawatt-ul cu 1.000, 2.000 și chiar 2.500 de lei, iar marți România a vândut un megawatt în Ungaria cu un leu”, a declarat ministrul Energiei.

 

