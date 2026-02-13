Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România ar putea intra în recesiune tehnică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Antena 3 CNN că este posibil ca România să intre în recesiune tehnică, dar nu a confirmat oficial acest lucru.

Nazare a spus că este posibil să existe un trimestru cu scădere economică, dar a făcut apel la calm. El a subliniat că România nu se află în fața unei crize majore și că situația actuală nu se compară cu cea din 2009.

„Nu pot să va confirm, indiferent de anunțul care se va publica mâine și este posibil să fie un trimestru negativ (,,,) vreau sa fac un apel la rațiune și la calm. Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, primii ar fi observat investitorii. Dar ei sunt din ce în ce mai optimiști. (…) Nu există nici o comparație între ce se întâmplă acum cu ce s-a întâmplat în 2009”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a transmis că investitorii sunt în continuare optimiști și că măsurile luate în 2025 au evitat o criză mai gravă, care ar fi putut duce la intervenția FMI și la măsuri mai dure.

„Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025, e adevărat mai modestă, dar este de apreciat că am menținut România pe creștere (…) Acum eram într-o criză profundă din care nu ne reveneam decât în câțiva ani dacă nu luam măsurile din 2025 (…) nu a existat o alternativă (…) Am fi avut FMI în România, măsurile ar fi fost mult mai dure cu impact asupra oamenilor (…) Obiectivul este să revenim pe creștere la potențial în 2026”, a adăugat Alexandru Nazare.

Nazare a menționat că se așteaptă ca ratingul de țară să fie menținut.

