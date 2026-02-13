Prima pagină » Actualitate » România intră oficial în recesiune tehnică. Economia a scăzut două trimestre consecutiv

România intră oficial în recesiune tehnică. Economia a scăzut două trimestre consecutiv

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 09:24, Actualitate
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestrul III. În trimestrul III, economia scăzuse deja cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

Două trimestre consecutive de scădere înseamnă, din punct de vedere tehnic, recesiune.

Ce înseamnă recesiune tehnică

Recesiunea tehnică apare atunci când PIB-ul scade în termeni reali timp de două trimestre consecutive față de perioadele anterioare. Este un criteriu statistic care arată că economia nu mai crește, ci se contractă.

Pentru cetățeni, efectele apar prin reducerea puterii de cumpărare. Când prețurile cresc mai repede decât salariile, oamenii amână achizițiile mari și reduc cheltuielile care nu sunt urgente.

Pentru firme, scăderea cererii duce la amânarea investițiilor și la blocarea anagajărilor. Datele arată că noile comenzi au scăzut cu 12,6% în noiembrie, iar creditarea în lei pentru companii a scăzut cu 6,4% în decembrie.

Băncile devin mai prudente, ceea ce face mai dificil accesul la finanțare.

