Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”

Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”

Alexandra Anton Marinescu
13 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat ideea unei armate europene și efectele pe care le-ar avea asupra echilibrului de securitate din Europa. El spune că o eventuală înlocuire a NATO ar redeschide vechi tensiuni istorice, în special în jurul Germaniei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci s-a schimbat complet logica de funcționare a NATO”

Profesorul afirmă că proiectul unei armate europene riscă să reactiveze „chestiunea germană”, cu implicații majore pentru stabilitatea continentului. În opinia sa, logica NATO a fost construită tocmai pentru a menține un echilibru între America, Rusia și Germania. Orice schimbare a acestei formule poate genera tensiuni noi.

„Ei vor să înlocuiască NATO. Asta-i nebunia, de fapt. Că asta-i nebunia europenilor, că vor să înlocuiescă NATO. (…)Las-o tu pe aia europeană, ia bagă la noi resurse, că nu se știe ce fac nemții. Deci, începe problema germană. Chestiunea germană, care chestiune germană, întâmplător, a dus la două războaie modiale. Care a fost logica NATO? Logica NATO, cum a spus primul secretar general, a fost America in, înăuntru, Russia out, Germany down. Și acum America este out, Germania nu mai este jos, începe să fie sus, și rușii pe acolo, nu știm unde. Deci s-a schimbat complet logica de funcționare a NATO, pentru că s-a schimbat acest război, a modificat tot ce știam înainte, și nemții au zis: măi, ia să profităm și noi. Dar asta va pune o problemă în plus pentru Europa. Și noi, care oricum nu contăm în nicio discuție de genul ăsta, măi, când te uiți la nemți că se înarmează, te și cerți cu americanii…”, spune invitatul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”
10:00
Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
09:30
Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
09:00
H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump”
MARIUS TUCĂ SHOW H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”
07:30
H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”
07:00
Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: 'Asta mi-a zis'
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Șeful Instagram nu crede că rețelele sociale provoacă dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe