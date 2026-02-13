Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat ideea unei armate europene și efectele pe care le-ar avea asupra echilibrului de securitate din Europa. El spune că o eventuală înlocuire a NATO ar redeschide vechi tensiuni istorice, în special în jurul Germaniei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul afirmă că proiectul unei armate europene riscă să reactiveze „chestiunea germană”, cu implicații majore pentru stabilitatea continentului. În opinia sa, logica NATO a fost construită tocmai pentru a menține un echilibru între America, Rusia și Germania. Orice schimbare a acestei formule poate genera tensiuni noi.
„Ei vor să înlocuiască NATO. Asta-i nebunia, de fapt. Că asta-i nebunia europenilor, că vor să înlocuiescă NATO. (…)Las-o tu pe aia europeană, ia bagă la noi resurse, că nu se știe ce fac nemții. Deci, începe problema germană. Chestiunea germană, care chestiune germană, întâmplător, a dus la două războaie modiale. Care a fost logica NATO? Logica NATO, cum a spus primul secretar general, a fost America in, înăuntru, Russia out, Germany down. Și acum America este out, Germania nu mai este jos, începe să fie sus, și rușii pe acolo, nu știm unde. Deci s-a schimbat complet logica de funcționare a NATO, pentru că s-a schimbat acest război, a modificat tot ce știam înainte, și nemții au zis: măi, ia să profităm și noi. Dar asta va pune o problemă în plus pentru Europa. Și noi, care oricum nu contăm în nicio discuție de genul ăsta, măi, când te uiți la nemți că se înarmează, te și cerți cu americanii…”, spune invitatul.