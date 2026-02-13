Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat ideea unei armate europene și efectele pe care le-ar avea asupra echilibrului de securitate din Europa. El spune că o eventuală înlocuire a NATO ar redeschide vechi tensiuni istorice, în special în jurul Germaniei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci s-a schimbat complet logica de funcționare a NATO”

Profesorul afirmă că proiectul unei armate europene riscă să reactiveze „chestiunea germană”, cu implicații majore pentru stabilitatea continentului. În opinia sa, logica NATO a fost construită tocmai pentru a menține un echilibru între America, Rusia și Germania. Orice schimbare a acestei formule poate genera tensiuni noi.