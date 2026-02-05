Prima pagină » Știri politice » Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”

05 feb. 2026, 16:22, Știri politice
Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune, referitor la propunerea UDMR de reducere a taxelor și impozitelor locale, că impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele.”Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm.”, a spus Nazare.

Chestiunea a fost discutată în spațiul public și va fi discutată din nou la prima reuniune a Coaliției. După ce vom avea o decizie în Coaliție, o voi comunica. Vorbim despre Pachetul 2, care a fost aprobat de două ori în Parlament, iar impactul acestuia este inclus în proiecția bugetară pentru acest an. Nu vreau să fac declarații înainte de o decizie în Coaliție”, a declarat ministrul.

Nazare a fost întrebat și ce recomandare ar avea în ședința coaliției cu privire la această propunere, însă a refuzat să comenteze.

Am stabilit niște limite pentru ministere. Suntem în procesul de construcție a bugetului, avem termene și vrem să le respectăm, găsind cea mai bună soluție ca să ieșim din această situație, înțelegând efectele pe care anumite măsuri din pachetul 2 le-au avut. Unele au avut un efect contracționist, ținem cont de asta și luăm în calcul aceste măsuri. De aceea pregătim și un plan de relansare, care va avea un aport asupra economiei României în 2026. Discut cu investitorii și este foarte importantă consecvența României”, a replicat ministrul Finanțelor.

Potrivit lui Nazare, din majorarea taxelor pe proprietate, se încasează 3,7 miliarde de lei. „Nu aș putea estima cât înseamnă reducerea cu 50% cerută de UDMR”.

