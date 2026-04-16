Olga Borșcevschi
Ministrul Finanțelor caută securitatea energetică la Washington. „România se află într-una dintre cele mai bune poziții în relația cu administrația SUA"
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a discutat, joi la Washington, cu directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă Jarrod Agen despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, subliniind poziția favorabilă a României în relația cu SUA.

„Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA.

Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu oficialul american.

Rolul Consiliului pentru Dominanţă Energetică

Consiliul pentru Dominanță Energetică, structură a Casei Albe, are rolul de a accelera proiecte strategice și de a coordona instituții din domenii, precum energie, mediu, comerț și politică externă, explică Nazare, punctând că „Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanți în definirea politicilor energetice ale administrației Trump”.

Ministrul a subliniat că, în contextul competiției globale pentru resurse și al necesității reducerii dependenței energetice, România se află într-o poziție bună „cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii”.

„Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și prin consolidarea poziției României ca partener predictibil și competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administrației americane, este esențial pentru a transforma aceste oportunități în rezultate concrete pentru economia românească”, a mai arătat Alexandru Nazare.

Citește și

ULTIMA ORĂ Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
13:38
Guvernul a făcut „recensământul” găurilor negre: CFR Marfă, SN CFR și Romaero. Ce datorii au companiile de stat
ULTIMA ORĂ Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
13:22
Coiful de la Coțofenești se întoarce în România săptămâna viitoare. Unde și la ce oră va putea fi văzut
VIDEO Cum vede Victor Negrescu o coaliţie funcţională: „Discuția nu este despre persoane”. Ce argumente are
12:51
Cum vede Victor Negrescu o coaliţie funcţională: „Discuția nu este despre persoane”. Ce argumente are
ECONOMIE Cât te costă să ții o mașină în 2026: De la RCA, la revizii și carburant. Calcul complet pentru un an
12:46
Cât te costă să ții o mașină în 2026: De la RCA, la revizii și carburant. Calcul complet pentru un an
NEWS ALERT Anchetă în mai multe județe. Fete racolate prin metoda Loverboy și trimise la prostituție
12:28
Anchetă în mai multe județe. Fete racolate prin metoda Loverboy și trimise la prostituție
FLASH NEWS POT sare cu sfaturi pe Ilie Bolojan ca să recupereze banii de pe vaccinuri: „Dați în judecată Pfizer și recuperați miliardele pierdute”
12:16
POT sare cu sfaturi pe Ilie Bolojan ca să recupereze banii de pe vaccinuri: „Dați în judecată Pfizer și recuperați miliardele pierdute”
Mediafax
Asteroidul „Zeul Haosului” va trece pe lângă Pământ în 3 ani, conform NASA
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit
Mediafax
https://www.mediafax.ro/externe/presa-maghiara-alegerile-din-ungaria-sunt-oglinda-in-care-se-priveste-o-romanie-care-stagneaza-23720839
Click
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Zodiile care vor trece printr-o perioadă dificilă după jumătatea lunii aprilie! Schimbări radicale pentru acești nativi
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O femeie cu 3 boli autoimune a intrat în remisiune după ce medicii i-au „resetat” sistemul imunitar

