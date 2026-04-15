Ministrul Muncii, Florin Manole, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare că blochează programul biletelor de tratament balnear pentru pensionari. În lipsa unui acord rapid între cele două ministere, 100.000 de pensionari riscă să rămână fără tratamentele pe care le așteaptă anual, a spus Manole, în exclusivitate pentru Gândul.

„Pur și simplu blochează și nu vor. O tergiversează de fapt. […] E un proiect care merge de zeci de ani. Nu e nimic nou pentru Finanțe. […] E rea credință”, a spus Florin Manole, în exclusivitate pentru Gândul.

Ministrul Muncii avertizează însă că, dacă proiectul nu primește rapid undă verde, programul nu va mai putea fi derulat la capacitate maximă.

„Dacă începeam din februarie-martie atingeam întregul potențial, dacă încep în august… pierdem tot”, spune Florin Manole.

Potrivit Ministerului Muncii, proiectul care prevede acordarea a aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear a fost deja pus în dezbatere publică. Programul ar urma să fie derulat prin Casa Națională de Pensii Publice și are alocat un buget de 410 milioane de lei pentru anul viitor.

„E un blocaj pur și simplu”

Florin Manole susține însă că avizul Ministerului Finanțelor întârzie nejustificat, ceea ce riscă să reducă drastic numărul beneficiarilor.

„E un blocaj pur și simplu, și vreau să înțelegeți de ce acest blocaj este foarte dăunător. Dincolo de faptul că oamenii așteaptă, capacitatea de cazare […] este limitată. Cu fiecare săptămână care trece, noi vom pierde locuri”, a declarat ministrul Muncii pentru Gândul.

Acesta a explicat că întârzierea aprobării nu înseamnă doar amânare, ci pierdere efectivă de locuri în stațiunile balneare.

„Dacă am 10 locuri pe zi, în 365 de zile […] înseamnă că am 3650 de oameni. Dacă pierd 10 zile, înseamnă că am 100 de oameni care nu mai pot intra. Nu se poate să înghesuim oamenii în 6 luni de zile dacă Finanțele îmi dau peste 6 luni avizul”, a spus Manole.

Conflict mai vechi – pachetul de solidaritate al PSD

Scandalul biletelor de tratament nu este un caz izolat. Ministrul Muncii și cel al Finanțelor s-au mai confruntat recent, tot pe bani destinați măsurilor sociale, în timpul negocierilor pe așa-numitul „pachet de solidaritate”.

Pachetul, care viza sprijin pentru milioane de români vulnerabili, a fost blocat săptămâni întregi în discuții tensionate, din cauza refuzului Finanțelor de a accepta impactul bugetar.

„Amendamentul […] prevede creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și a aproape 300.000 de copii din familii monoparentale […]”, a explicat Manole atunci.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor a invocat lipsa banilor și riscurile pentru buget, ceea ce a dus la blocaje și negocieri dure în coaliție.

PSD a depus atunci mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026 și spuneau că au găsit 2,3 miliarde de lei venituri suplimentare care nu apar în calculele Ministerului Finanțelor. Banii ar fi putut acoperi integral pachetul de măsuri sociale.

„Nu e nimic nou pentru Finanțe”

Ministrul Muncii acuză că situația nu este una izolată și că ar exista o practică de întârziere din partea Finanțelor.

„Pur și simplu blochează și nu vor. O tergiversează de fapt. Am avut speța asta în legătură cu proiecte europene de la ANOFM, am avut speța asta cu tergiversarea pe salariul minim în condițiile în care exista acord în coaliție.

Acesta este un proiect care merge de zeci de ani. Nu e nimic nou pentru Finanțe. […] E rea credință”, a afirmat acesta pentru Gândul.

Care e propunerea Ministrului Muncii

Ministerul Muncii propune acordarea a peste 100.000 de bilete balneare în 2026, mai exact aproximativ 114.000, prin Casa Națională de Pensii Publice.

Proiectul a fost pus deja în dezbatere publică și vine cu promisiunea că programul continuă fără întreruperi, după aprobarea bugetului de stat.

Cum funcționează programul

Durata standard rămâne aceeași: 16 zile pentru o serie completă sau 12 zile efective de tratament.

De aceste bilete pot beneficia:

  • pensionarii
  • asigurații sistemului public de pensii
  • persoane care au drepturi speciale prin lege

În anumite condiții, și soțul sau soția unei persoane asigurate pot merge în stațiuni, dar cu plata integrală.

Bilete gratuite pentru cazuri speciale

O parte dintre bilete vor fi acordate fără costuri. Proiectul prevede că maximum 15% din total va merge către beneficiari ai unor legi cu caracter reparatoriu și către persoane afectate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Mai mult de 50.000 de bilete vor fi asigurate în bazele de tratament proprii ale Casei de Pensii, iar restul vor fi distribuite prin contracte cu alte unități balneare din țară.

Pentru întreg programul, statul a alocat un buget de 410 milioane de lei în proiectul asigurărilor sociale pentru 2026.

