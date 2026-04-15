Alexandru Nazare anunță prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. „România, lider pe scena regională a energiei”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită oficială în Statele Unite împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și cu ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare „prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani”. 

Declarația lui Nazare vine după întâlnirea cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale. Potrivit ministrului, România „câștigă rapid încredere și devine un actor regional tot mai relevnat, pe fondul măsurilor de stabilizare economică și de consolidare fiscală din ultimul an”.

„România, lider pe scena regională a energiei. Prima finanţare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Întâlnire importantă la Washington cu Ajay Banga, preşedintele World Bank Group – o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România, care confirmă eforturile ultimelor luni: ţara noastră câştigă rapid încredere şi devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică şi de consolidare fiscală din ultimul an”, a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.

Nazare: Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii

Oficialul mai spune că discuţia a fost axată pe proiecte concrete, cu impact direct asupra economiei şi asupra vieţii de zi cu zi a românilor, precum investiţii în retehnologizare la Centrala Nucleară Cernavodă – o iniţiativă strategică pentru securitatea energetică a României şi a întregii regiuni.

„Ar fi prima finanţare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câştigat de România în ultima perioadă”.

De asemenea, Alexandru Nazare a mai transmis că alte proiecte concrete vizează domeniul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor, cu implicarea Transgaz, acces la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare, prin mecanismele Grupului Băncii Mondiale și sprijin pentru proiecte inovatoare industriale de mare capactiate, dezvoltate cu expertiza tehnică a Grupului.

„Un mesaj important transmis de președintele Băncii Mondiale: eforturile României de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susținute de investiții consistente și reforme continue”.

Ministrul Finanțelor spune că România are nevoie de proiecte solide în contextul internațional tensionat

În finalul postării, ministrul Finaneţlor subliniază că acest parteneriat contează acum, „într-un context internaţional marcat de crize energetice şi volatilitate”, întrucât România are nevoie de „proiecte solide” care să asigure energie sigură şi la preţuri accesibile pentru populaţie şi economie, investiţii care susţin creşterea economică şi o poziţie mai puternică a României în regiune.

„Am subliniat, totodată, în cadrul întâlnirii, un obiectiv strategic: România își propune să devină o platformă regională pentru reconstrucția Ucrainei, valorificând experiența acumulată în proiecte realizate împreună cu Banca Mondială. În același timp, rămâne clar că reforma economică și investițiile trebuie să meargă împreună: consolidarea fiscală trebuie echilibrată prin proiecte care creează creștere economică și locuri de muncă”.

