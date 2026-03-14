Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz: ”Războiul intră în faza sa decisivă”

14 mart. 2026, 15:19, Actualitate
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu a ajuns într-un moment decisiv și că luptele vor continua atât timp cât va fi necesar. Oficialul israelian a vorbit și despre situația din Iran, dar și despre raidul aerian anunțat de președintele american Donald Trump asupra Insulei Kharg.

Katz: „Intrăm în faza decisivă a conflictului”

Ministrul israelian a afirmat că actualul conflict se află într-un punct critic, în care regimul de la Teheran încearcă să își mențină puterea.

„Intrăm în faza decisivă a conflictului, între încercarea regimului islamic de a supraviețui, provocând în același timp suferințe tot mai mari poporului iranian, și capitularea acestuia”, a declarat Israel Katz, sâmbătă, citat de Le Figaro.

Oficialul israelian a susținut că evoluția situației depinde în mare măsură de cetățenii Iranului, sugerând că doar aceștia ar putea schimba actualul regim de la Teheran.

„Doar poporul iranian poate pune capăt conflictului printr-o luptă hotărâtă, până când regimul va fi înlăturat și Iranul va fi salvat”, a mai spus ministrul israelian.

Mesaj pentru Trump după raidul asupra Insulei Kharg

În același context, Israel Katz i-a transmis felicitări președintelui american Donald Trump pentru atacul asupra Insula Kharg.

Operațiunea a fost anunțată sâmbătă de liderul de la Casa Albă, care a afirmat că armata americană a desfășurat „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”. Insula Kharg este un punct strategic pentru Iran, prin care trece peste 90% din exportul de petrol al țării.

