Ministrul Justiției cere clarificarea acuzațiilor celor 200 de magistrați: ”Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”

Printr-o postare pe Facebook, Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a menționat că susține necesitatea clarificării aspectelor reclamate în documentarul Recorder de către magistrați. Acesta a transmis că, de când a preluat funcția, nu a primit sesizarea vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă.

Ca urmare a investigației Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor din justiției, Radu Marinescu a precizat că, în calitate de ministru și membru al CSM, va acționa, repectând legea și independența justiției, pentru a clarifica aspectele menționate în documentar.

”Față de evoluțiile publice privind documentarul Recorder și de recenta scrisoare a unui număr semnificativ de magistrați, de solidarizare cu colegii care au participat la documentar, ca ministru al justiției și membru de drept în CSM fac următoarele observații:

– Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru ca ar sesiza aspecte care, în opinia sa ,constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați , putând fi confirmate sau infirmate factual.

Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar. Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere. Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, a scris Radu Marinescu.

Radu Marinescu: ”De când sunt ministru al justiției nu am primit nici o sesizare a vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă”

De asemenea, Radu Marinescu susține că, de când a preluat funcția de ministru al Justiţiei, nu a primit nicio sesizare a vreunui magistrat că ar exista persecuţii de natura celor invocate în scrisoarea deschisă. Acesta a transmis că orice magistrat care invocă astfel de situaţii le poate semnala, nu doar public, dar şi organelor în drept să ia măsuri şi către MJ, cât timp ministrul este membru CSM.