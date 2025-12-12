CSM: Documentarul Recorder este investigat de Inspecția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, la vârful puterii.

Vineri dimineață, CSM a publicat un anunț pe site-ul său, în care informează că Secția sa de judecători a sesizat Inspecția Judiciară, care va demara verificări legate de mărturiile prezentate în documentarul Recorder. Așa cum a scris Gândul, investigația Recorder a fost folosită de rețeaua Rezist pentru a inflama societatea.

Inspecția Judiciară susține că va demara verificări ale aspectelor semnalate în ancheta Recorder

Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder, se arată în informarea către presă afișată pe site-ul CSM.

În prima sa reacție oficială după documentarul Recorder, joi, secția pentru judecători a CSM a acuzat o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și „un plan bine stabilit”. Astfel, Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii acuză o campanie care are ca scop „distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. De notat că CSM are și o secție de procurori.

Secția pentru judecători a CSM invocă o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti

Este prima reacție a CSM, una care califică drept „alegații” mărturiile unor magistrați incluși în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, condus de Elena Costache, spune că „ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

Astfel, secția acuză „un plan bine stabilit”, pentru „distrugerea încrederii în justiție”. Secția pentru judecători a CSM mai invocă o „anatemă aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor alegaţii, în baza unor dosare selectiv alese din materie penală, deşi cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătoreşti, cu consecințe grave, în final, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”.

Apelul către cetățeni: vigilență și atenție

În finalul mesajului său, CSM face apel către societate să nu se lase influențată de acest tip de materiale, care aruncă „o anatemă” asupra unei întregii profesii.

„Consiliul urmează a verifica și analiza măsurile necesar a fi dispuse, însă, în acelaşi timp, asigură corpul judecătorilor că rămâne fidel misiunii sale constituţionale de garantare a independenţei justiţiei, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus.

Consiliul face apel către societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”, adaugă reprezentanții CSM.

