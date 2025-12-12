Prima pagină » Sport » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00

12 dec. 2025, 11:05, Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua - Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Recomandarea video

Citește și

SPORT S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională
12:59
S-au pus în VÂNZARE biletele la FCSB – Rapid! Cât costă tichetele la meciul de pe Arena Națională
SPORT Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
09:00
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele
SPORT Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
08:15
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”
SPORT Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
07:53
Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională
SPORT U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
22:03
U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii
SPORT Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho
17:05
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum facem iubirea să reziste până la adânci bătrâneți?

Cele mai noi