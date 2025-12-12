Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată”.

„Potrivit presei, ieri au avut loc proteste, poate mini proteste, că nu sunt de amploare. Oricum, au avut loc la București, Cluj-Napoca, Brașov și Iași. Un observator netru al vieții politice a României, poate un observator din afară ar fi tresărit, (…) logic, obișnuit cu regulile democratice, cu viața democratică din America, Occident, s-a întrebat care este cauza imediată.

Și-a trecut repede ca într-un film. Deci românii n-au ieșit în stradă când oameni simpli au murit aruncați în aer, într-un bloc din Rahova, ca urmare a neglijenței instituțiilor statului român, n-au ieșit în stradă nici măcar la fața locului când 100.000 de oameni au rămas fără pic de apă, în județul Prahova. Nici măcar acolo nu a ieșit unul cu o lozincă. Și vina fiind a guvernului, în speță a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, nu au ieșit când s-au tăiat bursele studenților, când s-a mărit TVA.

Au ieșit acum și au zis, după ce CCR a considerat că sunt constituționale prevederile unei decizii privind majorarea taxelor și impozitelor locale, majorare din care profită guvernul de la București și nici măcar primăriile din diferite localități. Urmare a acestui liber dat de CCR, urmare a acestei legi arpobate și aplaudate de PSD, PNL, UDMR și de USR, partidele pro-europene, taxele, impozitul pe clădiri crește cu 70%. Pe mașini, cu 70%. Inclusiv pe cele electrice. Este devastator”, a spus Ion Cristoiu.

„De ce? Pentru că în momentul în care ai crescut TVA-ul, puteai să ocolești cât de cât acest impact. Adică nu mai cumperi. Dar în momentul în care stai într-o casă și trebuie de la 1 ianuarie să plătești de te rupi, nu poți să nu plătești, că vin și te execută. Și, în același timp, nu poți să pleci din casă. Adică să te duci să vinzi casa, că nu ți-o cumpără nimeni, că au crescut aceste impozite. Mașina, la ora actuală, este ca mersul pe jos. Românii nu pot fără mașină. Au zis, băi, gata, ăsta a fost declicul.

Când s-a uitat observatorul neutru, a văzut că s-a ieșit în stradă în urma unui documentar dat de un site suspicios în materie de finanțare, că nu știm cine îl finanțează, și acolo se intitula, se demonstra că justiția este capturată și argumentele erau spusele a 2, 3 magistrați. Imediat a stârnit emoție și s-a ieșit în stradă.

Poate că observatorul o fi zis: românii ăștia au o problemă. S-a acționat pe buton. Să nu-mi spuneți mie că au ieșit în stradă românii emoționați de un documentar care ridică o temă abstractă cu justiția capturată, și nu au ieșit când au murit oamenii ăia, când au rămas fără apă. N-au ieșit acum, când le cresc taxele”, a mai spus publicistul.

„Statul Paralel a acționat din nou pe buton. Cunosc, știu mașinăria. Apare o chestie, imediat, așa-zis presă… Uitați-vă cei care au scris, care au fost tulburați de documentar. E aceeași listă, de la CTP, la Caramitru. E aceeași listă de pe vremea lui Dragnea, aceeași listă și din bătălia împotriva fascismului. Deci, putem spune că asaltul împotriva justiției ne-a arătat că Statul Paralel există”, a conchis Ion Cristoiu.

