Rene Pârșan
12 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Deținerea unui companion patruped devine din ce mai scumpă în Austria. Viena a anunțat o majorare semnificativă începând din 2026 noi tarife atât pentru primul câine, „erste Hund”, cât și pentru cei „suplimentari”, potrivit publicației Heute. Taxa locală pentru câini este stabilită de fiecare land sau oraș din Austria. În principiu, taxa vizează recuperarea pagubelor de pe trotuar, întreținerea cișmelelor speciale, gradenelor de parcare etc. În plus, există o limită strictă pentru alcool: nu este permis să ieși la plimbare cu un câine dacă ai peste 0,5 g/l alcool în sânge

În Austria, aproximativ 2.000 de localități au „mână liberă” când vine vorba de taxa pentru câini. În timp ce în Graz nu se plătește nimic pentru un patruped, la Viena, costurile vor crește din anul viitor: în loc de 72 de euro pentru primul câine se vor plăti 120 de euro. De asemenea, proprietarii vor plăti 160 de euro, în loc de 105 euro, cum e în prezent, pentru fiecare câine „în plus”.

Examen de responsabilitate reciprocă

Austriecii cred că în urma acestor creșteri de taxe, în viitor, proprietarii vor evita pur și simplu înregistrarea companionilor, iar câinii din rasele supuse restricțiilor nu vor mai fi deloc evidențiați. O posibilă consecință a majorării taxelor este că unii proprietari ar putea renunța la obținerea permisului de conducător canin.

În Viena, deținătorii unui câine din rasele supuse restricțiilor trebuie să respecte reguli stricte: sunt obligați să treacă împreună cu animalul un test de comportament și să prezinte un certificat de cazier pentru a putea deține câinele.

Permisul canin are rolul de a evalua comportamentul câinelui și de a-i învăța pe proprietari cum să îl gestioneze preventiv. În plus, există o limită strictă de alcool: nu este permis să ieși la plimbare cu un  câine dacă ai peste 0,5 g/l alcool în sânge.

