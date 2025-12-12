Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii”

Călin Georgescu a reacționat vineri, pe rețelele de socializare, după scandalul generat de documentarul Recorder. Fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024, susține că ”justiția trebuie refăcută din temelii, în special acea parte care a anulat alegerile”.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, a scris Georgescu, pe Faceebok, care este trimis în judecată în două dosare.

Georgescu se află sub control judiciar încă din luna februarie și așteaptă o decizie de la Judecătoria Sectorului 1, în ceea ce privește prelungirea, sau nu, a măsurii preventive. Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată în vara acestui an, în iulie, de Parchetul General, acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, dar și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, xenofobe sau rasiste, în formă continuată.

Război la conferința de presă organizată de Curtea de Apel, după documentarul publicat de Recorder

Jurnaliștii de la Recorder au publicat mărturii pe care le-au adunat din interiorul sistemului de justiție, și care vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată și despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați.

Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă în care au fost prezentate date legate de acuzațiile apărute în documentarul Recorder. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie.

