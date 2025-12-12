Prima pagină » Actualitate » Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu de vânt, ploi şi mare agitată, în Arhipelagul Madeira (Portugalia)

Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu de vânt, ploi şi mare agitată, în Arhipelagul Madeira (Portugalia)

12 dec. 2025, 11:34, Actualitate
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu de vânt, ploi şi mare agitată, în Arhipelagul Madeira (Portugalia)

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, întrucât Arhipelagul Madeira se află, de vineri până duminică, sub avertizare Cod roşu de vânt. Acesta va atinge viteze de până la 90 de kilometri pe oră, chiar 110-130 de kilometri pe oră în zonele montane, ploi şi mare agitată, cu valuri care pot atinge înălţimi între 4 şi 14 metri.

Potrivit MAE, Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis o avertizare meteorologică Cod roşu pentru fenomene meteo severe care vor afecta Arhipelagul Madeira de vineri, de la ora 8:00, până duminică, l ora 12.00. În context, sunt anticipate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase şi 110-130 km/h în zonele montane, cu risc ridicat de producere a unor pagube semnificative.

Grad mare de risc în Insula Madeira

Totodată, sunt preconizate precipitaţii abundente, în special pe versantul nordic şi în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoţite de grindină şi frecvente descărcări electrice, cu impact asupra vizibilităţii şi condiţiilor de transport.

Madeira

Prognoza indică, de asemenea, agitaţie maritimă extremă, cu valuri înalte dinspre nord-vest de 4-5 m, în creştere până la 7,5 m, şi cu înălţimi maxime care pot atinge 14 m în zona coastelor nordice şi vestice, precum şi în apropierea litoralului insulei Porto Santo. Condiţiile maritime vor deveni deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigaţie şi activităţile desfăşurate în proximitatea ţărmului.

Unde pot solicita românii afectați asistență consulară

MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească în permanenţă informaţiile actualizate publicate de serviciul regional de protecţie civilă şi să respecte cu stricteţe anunţurile şi instrucţiunile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Experții ANM: Efectele vortexului polar ar putea fi resimțite în România înainte de Crăciun

Recomandarea video

Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum facem iubirea să reziste până la adânci bătrâneți?
FLASH NEWS 🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Cei doi lideri au discutat timp de 40 de minute
12:32
🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Cei doi lideri au discutat timp de 40 de minute
ULTIMA ORĂ Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate
12:14
Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate
POLITICĂ Vicepreședintele CSM îi cere premierului Bolojan să intervină pentru a salva justiția. „Guvernul să-și asume riscul de a fi demis”
12:14
Vicepreședintele CSM îi cere premierului Bolojan să intervină pentru a salva justiția. „Guvernul să-și asume riscul de a fi demis”
UTILE Cum prepari maioneza dietetică. Ingredientul care înlocuiește uleiul
12:11
Cum prepari maioneza dietetică. Ingredientul care înlocuiește uleiul
CONTROVERSĂ Membru al clanului Duduianu, printre manifestanții de la sediul CSM care au protestat după difuzarea anchetei Recorder
12:10
Membru al clanului Duduianu, printre manifestanții de la sediul CSM care au protestat după difuzarea anchetei Recorder
VIDEO Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată
11:43
Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată

Cele mai noi