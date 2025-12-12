Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, întrucât Arhipelagul Madeira se află, de vineri până duminică, sub avertizare Cod roşu de vânt. Acesta va atinge viteze de până la 90 de kilometri pe oră, chiar 110-130 de kilometri pe oră în zonele montane, ploi şi mare agitată, cu valuri care pot atinge înălţimi între 4 şi 14 metri.

Potrivit MAE, Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis o avertizare meteorologică Cod roşu pentru fenomene meteo severe care vor afecta Arhipelagul Madeira de vineri, de la ora 8:00, până duminică, l ora 12.00. În context, sunt anticipate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase şi 110-130 km/h în zonele montane, cu risc ridicat de producere a unor pagube semnificative.

Grad mare de risc în Insula Madeira

Totodată, sunt preconizate precipitaţii abundente, în special pe versantul nordic şi în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoţite de grindină şi frecvente descărcări electrice, cu impact asupra vizibilităţii şi condiţiilor de transport.

Prognoza indică, de asemenea, agitaţie maritimă extremă, cu valuri înalte dinspre nord-vest de 4-5 m, în creştere până la 7,5 m, şi cu înălţimi maxime care pot atinge 14 m în zona coastelor nordice şi vestice, precum şi în apropierea litoralului insulei Porto Santo. Condiţiile maritime vor deveni deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigaţie şi activităţile desfăşurate în proximitatea ţărmului.

Unde pot solicita românii afectați asistență consulară

MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească în permanenţă informaţiile actualizate publicate de serviciul regional de protecţie civilă şi să respecte cu stricteţe anunţurile şi instrucţiunile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

