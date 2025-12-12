Toamna refuză, încă, să se retragă din decor, iar temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, că există un fenomen de inversiune termică, iar rezultatul se concretizează prin temperaturi mai mari în zona de câmpie și, paradoxal, mai mici în zona montană, cel puțin deocamdată.
Cum va fi vremea astăzi – 12 decembrie 2025 – a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi, în regiunile extracarpatice, vreme va fi, în general, închisă, cu nebulozitate persistentă și – pe arii restrânse – burniță sau ploaie slabă.
În Capitală, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Astăzi, temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cerul va fi temporar noros.
În zilele următoare, situația va fi asemănătoare, cu nebulozitate persistentă în regiunile intracarpatice, unde, pe alocuri, va fi burniță și ploaie slabă. În restul teritoriului, ploi slabe vor apărea doar izolat”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu al ANM.
A fost ceață, în această dimineață, în mai multe regiuni ale țării, iar ANM a emis și mai multe coduri galbene, în contextul în care vizibilitatea este redusă.
Au fost 3 grade la Cluj, la Bistrița, la Brașov și la Sibiu, iar la Reșița au fost 2 grade și cer acoperit.
RECOMANDAREA AUTORULUI: