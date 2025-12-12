Toamna refuză, încă, să se retragă din decor, iar temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, că există un fenomen de inversiune termică, iar rezultatul se concretizează prin temperaturi mai mari în zona de câmpie și, paradoxal, mai mici în zona montană, cel puțin deocamdată.

Cum va fi vremea astăzi – 12 decembrie 2025 – a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.

„Astăzi, în regiunile extracarpatice, vreme va fi, în general, închisă, cu nebulozitate persistentă și – pe arii restrânse – burniță sau ploaie slabă.

În aceste condiții, valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor climatologice, cu maxime între 2 și 12 grade , cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice ale Olteniei, Munteniei și Moldovei.

, cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice ale Olteniei, Munteniei și Moldovei. În celelalte regiuni va fi cald pentru această dată, îndeosebi la deal, iar cerul va avea înnorări temporare și doar izolat va ploua slab în Moldova și Dobrogea.

În Capitală, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Astăzi, temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cerul va fi temporar noros.

În zilele următoare, situația va fi asemănătoare, cu nebulozitate persistentă în regiunile intracarpatice, unde, pe alocuri, va fi burniță și ploaie slabă. În restul teritoriului, ploi slabe vor apărea doar izolat”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu al ANM.

Mai multe coduri de ceață, emise de ANM

A fost ceață, în această dimineață, în mai multe regiuni ale țării, iar ANM a emis și mai multe coduri galbene, în contextul în care vizibilitatea este redusă.

La ora 07:00, era burniță la Baia Mare și 4 grade Celsius, iar cea mai scăzută temperatură – minus 2 grade – se înregistra la Iezer.

Mercurul din termometre nu a depășit 7 grade, aceasta fiind și cea mai ridicată temperatură din România, la aceeași oră – Sulina, Vaslui, Botoșani, Iași, Focșani și Bacău.

În București au fost 4 grade și ceață, 2 grade la Craiova, 3 grade la Drobeta-Turnu Severin, la Ploiești și la Râmnicu Vâlcea.

La Oradea, Arad și Timișoara termometrele au arătat 4 grade.

Au fost 3 grade la Cluj, la Bistrița, la Brașov și la Sibiu, iar la Reșița au fost 2 grade și cer acoperit.

