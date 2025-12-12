Prima pagină » Știri » Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”

Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”

Cristian Lisandru
12 dec. 2025, 10:28, Știri
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”

Toamna refuză, încă, să se retragă din decor, iar temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, că există un fenomen de inversiune termică, iar rezultatul se concretizează prin temperaturi mai mari în zona de câmpie și, paradoxal, mai mici în zona montană, cel puțin deocamdată.

Cum va fi vremea astăzi – 12 decembrie 2025 – a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi, în regiunile extracarpatice, vreme va fi, în general, închisă, cu nebulozitate persistentă și – pe arii restrânse – burniță sau ploaie slabă.

  • În aceste condiții, valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor climatologice, cu maxime între 2 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice ale Olteniei, Munteniei și Moldovei.
  • În celelalte regiuni va fi cald pentru această dată, îndeosebi la deal, iar cerul va avea înnorări temporare și doar izolat va ploua slab în Moldova și Dobrogea.

În Capitală, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Astăzi, temperatura maximă va fi de 8 grade, iar cerul va fi temporar noros.

În zilele următoare, situația va fi asemănătoare, cu nebulozitate persistentă în regiunile intracarpatice, unde, pe alocuri, va fi burniță și ploaie slabă. În restul teritoriului, ploi slabe vor apărea doar izolat”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu al ANM.

Mai multe coduri de ceață, emise de ANM

A fost ceață, în această dimineață, în mai multe regiuni ale țării, iar ANM a emis și mai multe coduri galbene, în contextul în care vizibilitatea este redusă.

  • La ora 07:00, era burniță la Baia Mare și 4 grade Celsius, iar cea mai scăzută temperatură – minus 2 grade – se înregistra la Iezer.
  • Mercurul din termometre nu a depășit 7 grade, aceasta fiind și cea mai ridicată temperatură din România, la aceeași oră – Sulina, Vaslui, Botoșani, Iași, Focșani și Bacău.

Temperaturi în România – ora 07:00 | Sursa ANM

  • În București au fost 4 grade și ceață, 2 grade la Craiova, 3 grade la Drobeta-Turnu Severin, la Ploiești și la Râmnicu Vâlcea.
  • La Oradea, Arad și Timișoara termometrele au arătat 4 grade.

Au fost 3 grade la Cluj, la Bistrița, la Brașov și la Sibiu, iar la Reșița au fost 2 grade și cer acoperit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme ANM a explicat, pentru Gândul, ce înseamnă fenomenul de inversiune termică. Ce temperaturi surprinzătoare vor fi azi la deal și la munte, dar și în zonele de câmpie
10:27
ANM a explicat, pentru Gândul, ce înseamnă fenomenul de inversiune termică. Ce temperaturi surprinzătoare vor fi azi la deal și la munte, dar și în zonele de câmpie
Gândul de Vreme Temperaturi surprinzătoare pentru această dată. Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, unde va apărea burnița și cât de rece va fi în București
10:32, 10 Dec 2025
Temperaturi surprinzătoare pentru această dată. Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, unde va apărea burnița și cât de rece va fi în București
Gândul de Vreme La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
10:46, 08 Dec 2025
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi
Gândul de Vreme Cum este vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM
08:18, 07 Dec 2025
Cum este vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM
FLASH NEWS Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”
11:43, 06 Dec 2025
Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor”
DEZVĂLUIRI Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
09:38, 06 Dec 2025
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă ingredientele vieții, confirmă NASA
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
10:30
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
COMUNICAT (P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
10:23
(P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
FLASH NEWS 🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
10:21
🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”

Cele mai noi