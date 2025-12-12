Prima pagină » Actualitate » Haos la Craiova! Fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii acestora au rămas blocați pe aeroport

Haos la Craiova! Fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii acestora au rămas blocați pe aeroport

12 dec. 2025, 11:37, Actualitate
Haos la Craiova! Fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii acestora au rămas blocați pe aeroport

Fotbaliștii de la Sparga Praga și suporterii cehi veniți pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Conference League, au rămas blocați pe Aeroportul Craiova, informează Digi24.

Ceața densă de pe Aeroportul Internațional Craiova a dus la anularea mai multor zboruri programate și le-a dat planurile peste cap și celor de la Sparta Paraga, veniți în România pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Conference, încheiat în favoarea cehilor, 2-1.

Fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii acestora au rămas blocați pe Aeroportul Internațional Craiova

În situația fotbaliștilor se află și cei 300 de suporteri care au făcut deplasarea în România, pentru a-i susține. Din cauza condițiilor meteo actuale nu este permisă nici decloarea, nici aterizarea aeronavelor, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte pe aeroport până la îmbunătățirea vizibilității.

Aeroportul din Craiova a fost afectat de ceață pentru a doua zi consecutiv, în luna noiembrie. În acea perioadă, opt curse au fost efectate de fenomentul meteo, iar unele dintre avioane nu au putut ateriza pe aeroportul din Craiova, fiind redirecționate către Sibiu, Cluj și București. Vizibilitatea a fost scăzută și următoarea dimineață, iar două curse către Londra și Bari au fost anulate.

RECOMANDAREA AUTORULUI

U. Craiova – Sparta Praga 1-2 | CALIFICAREA se joacă în Grecia, cu AEK Atena! Ce variante au oltenii

Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental

Recomandarea video

Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
'Trebuie ridicată vârsta de pensionare!' Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în România
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum facem iubirea să reziste până la adânci bătrâneți?

Cele mai noi