Fotbaliștii de la Sparga Praga și suporterii cehi veniți pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Conference League, au rămas blocați pe Aeroportul Craiova, informează Digi24.

Ceața densă de pe Aeroportul Internațional Craiova a dus la anularea mai multor zboruri programate și le-a dat planurile peste cap și celor de la Sparta Paraga, veniți în România pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Conference, încheiat în favoarea cehilor, 2-1.

În situația fotbaliștilor se află și cei 300 de suporteri care au făcut deplasarea în România, pentru a-i susține. Din cauza condițiilor meteo actuale nu este permisă nici decloarea, nici aterizarea aeronavelor, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte pe aeroport până la îmbunătățirea vizibilității.

Aeroportul din Craiova a fost afectat de ceață pentru a doua zi consecutiv, în luna noiembrie. În acea perioadă, opt curse au fost efectate de fenomentul meteo, iar unele dintre avioane nu au putut ateriza pe aeroportul din Craiova, fiind redirecționate către Sibiu, Cluj și București. Vizibilitatea a fost scăzută și următoarea dimineață, iar două curse către Londra și Bari au fost anulate.

