INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%

12 dec. 2025, 10:34, Actualitate
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele referitoare la rata anuală a inflației. Potrivit datelor furnizate de experți, rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%. Informațiile se găsesc mai jos, în articol.

Datele INS arată că mărturile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, iar serviciile au cunoscut o scumpire cu 10,99%.

Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8%, în noiembrie 2025

„Indicele prețurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflației de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflației în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) față de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) a fost 6,9%”, se arată în comunicatul INS.

Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

De asemenea, Institutul Național de Statistică a emis și datele aferente indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC).

„Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,49%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%”, transmite INS.

Conform Agerpres, BNR a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Se anticipează că va junge la 3,7%, la finalul anului următor.

Cele mai noi