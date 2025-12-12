Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cel mai nou scandal din justiție și cum ruperea „binomului” SRI-DNA pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis a dus la situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu identifică un moment cheie în ceea ce privește declinul justiției din România, mai exact îndepărtarea Laurei Codruța Kövesi și a lui Florian Coldea.

„Între timp, sub domnia lui Klaus Iohannis, aici trebuie să recunosc, acest binom s-a spart. Codruța a primit un picior undeva și, mă rog, a fost imediat recuperat. Și Coldea știm cum a fost dat afară.”

Recâștigarea independenței justiției, spune Cristoiu, ar fi adus la iveală de fapt faptul că multe dintre dosare ar fi fost realizate precar, fără probele necesare condamnării.