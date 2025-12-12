Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”

Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”

Malina Maria Fulga
12 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cel mai nou scandal din justiție și cum ruperea „binomului” SRI-DNA pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis a dus la situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu identifică un moment cheie în ceea ce privește declinul justiției din România, mai exact îndepărtarea Laurei Codruța Kövesi și a lui Florian Coldea.

„Între timp, sub domnia lui Klaus Iohannis, aici trebuie să recunosc, acest binom s-a spart. Codruța a primit un picior undeva și, mă rog, a fost imediat recuperat. Și Coldea știm cum a fost dat afară.”

Recâștigarea independenței justiției, spune Cristoiu, ar fi adus la iveală de fapt faptul că multe dintre dosare ar fi fost realizate precar, fără probele necesare condamnării.

„Și justiția, scăpată, a început să judece independent. Și au ajuns dosarele alea, de rahat, la justiție. În acest moment, foarte mulți judecători au zis: „Băi, liber sunt, nu pot să condamn.” De aici sentimentul pe care îl au mulți români, că ei nu fac altceva decât eliberează corupți. Judecătorii au dosarul ăla, dar este un dosar prost, făcut de cei de la DNA.”

Recomandarea video

Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă ingredientele vieții, confirmă NASA
ACTUALITATE O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
10:45
O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
Gândul de Vreme Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
10:28
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
COMUNICAT (P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
10:23
(P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
FLASH NEWS 🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
10:21
🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”

Cele mai noi