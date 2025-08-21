Prima pagină » Actualitate » Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie

Luiza Dobrescu
21 aug. 2025, 09:20, Actualitate
Platforma lansată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pe care se pot înscrie aceia care vor ajutorul lunar de 50 lei, pentru energie, a fost lansată miercuri, 20 august. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat care sunt pașii și metodele prin care pot fi obținute voucherele. 

Românii care întrunesc condițiile ca să beneficieze de vouchere lunare în valoare de 50 de lei, ajutor la plata facturilor la energie, pot trimite solicitările în portalul epids.mmuncii.ro. Însă, înainte trebuie să își creeze un cont de utilizator pentru a se putea autentifica.

Fondurile sunt destinate celor peste 2 milioane de locuri de consum  aflate în evidențele ministerului ca fiind vulnerabile. Cele trei variante prin care poți solicita acest ajutor sunt fie online, fie la primărie, fie la Poșta Română, a mai explicat ministrul Florin Manole, în cadrul unui interviu televizat.

Cererile pot fi depuse începând cu data de 28 august 2025

” Dacă ai sub 1.940 lei, acolo unde este vorba despre o gospodărie cu o singură persoană, sub acest prag poți beneficia de cei 50 lei, iar pentru în gospodăriile cu mai mulți oameni, pragul este de sub 1.784 lei per persoană, adică e o medie. Se vor încadra mult peste 2 milioane de cetățeni, pentru că avem măsurate pe baza datelor de la Ministerul Muncii și știm că avem peste 2 milioane de gospodării, 2 milioane și câteva mii, nu îmi amintesc exact acum cifra. Cred că 2.011.000 de gospodării, iar asta înseamnă mult peste 4 milioane, de fapt, de cetățeni, pentru că media per gospodărie e mai mare”, a explicat Manole

Ministrul Muncii a mai spus că voucherele pot fi folosite în termen de 12 luni de la ultima încărcare.

„Eu încurajez pe toată lumea să facă toate diligențele, să facă toate aplicațiile înainte de finalul lunii septembrie, astfel încât să poată beneficia și de atenuarea costurilor din energie pentru iulie și august. După aceea, se poate oricând până în martie, dar vei primi doar beneficiul pe luna în care completezi.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul îşi schimbă adresa sau componenţa familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicaţia EPIDS ori la primăria de domiciliu sau la oficiile poştale”, a mai spus Florin Manole.

Ministerul a pus la dispoziția celor interesați, pentru detalii, un telefon și o adresă de e-mail: 021.93.09/e-mail [email protected].

