Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Luiza Dobrescu
Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a numit un nou guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.  Bogdan Bulete urmează să fie înlocuit cu Florin Stăneaţă.

Potrivit surselor apropiate ministerului, decizia ar fi fost deja semnată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și de premierul Ilie Bolojan.

Stăneață este director executiv la Centrul Județean APIA Tulcea, instituție responsabilă cu gestionarea fondurilor și plăților în agricultură la nivel județean.

Acesta a eliminat fotografiile de pe toate paginile de socializare, cât şi de pe pagina APIA.

Din 1993 şi până astăzi, la conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, s-au perindat 16 guvernatori. Unul dintre aceştia avut două mandate, anume Grigore Baboianu. Florin Stăneață va deţine cel de-al XVIII-lea mandat.

Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale

Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Sunt posibile mașinile cu motor nuclear? Un gigant auto a încercat imposibilul
Descopera.ro
Descoperire arheologică de mare importanță în România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Sauna are mai multe beneficii decât credeam. Cum ne activează sistemul imunitar?
SPORT Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin
13:41
Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise investește în educația adolescenților din România prin orientare profesională și campanii de conștientizare
12:22
Fundația Sebastian Moise investește în educația adolescenților din România prin orientare profesională și campanii de conștientizare
SPORT Elogiu pentru Mircea Lucescu de la un jucător FCSB: „Din cauza accidentării am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul”
12:08
Elogiu pentru Mircea Lucescu de la un jucător FCSB: „Din cauza accidentării am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul”
CONTROVERSĂ Orbán rupe tăcerea după înfrângerea în alegerile din Ungaria: „O eră politică s-a încheiat”
12:02
Orbán rupe tăcerea după înfrângerea în alegerile din Ungaria: „O eră politică s-a încheiat”
ULTIMA ORĂ Alarmă în jurul președintelui Nicușor Dan. Poliția și SPP au intrat în alertă după presupuse amenințări cu moartea la adresa președintelui
11:58
Alarmă în jurul președintelui Nicușor Dan. Poliția și SPP au intrat în alertă după presupuse amenințări cu moartea la adresa președintelui
VIDEO Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios
11:34
Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios

