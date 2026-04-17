Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a numit un nou guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Bogdan Bulete urmează să fie înlocuit cu Florin Stăneaţă.

Potrivit surselor apropiate ministerului, decizia ar fi fost deja semnată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și de premierul Ilie Bolojan.

Stăneață este director executiv la Centrul Județean APIA Tulcea, instituție responsabilă cu gestionarea fondurilor și plăților în agricultură la nivel județean.

Acesta a eliminat fotografiile de pe toate paginile de socializare, cât şi de pe pagina APIA.

Din 1993 şi până astăzi, la conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, s-au perindat 16 guvernatori. Unul dintre aceştia avut două mandate, anume Grigore Baboianu. Florin Stăneață va deţine cel de-al XVIII-lea mandat.

Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale

Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”