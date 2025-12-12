Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”

Meniul pentru Revelion nu ar fi fost stabilit de reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, iar recent a pornit o întreagă discuție pe rețelele de socializare în urma prețurilor percepute pentru acest eveniment. Acum, reprezentanții au explicat ce fel de meniu vor primi turiștii care vor sărbători trecerea dintre ani la hotelul din stațiunea montană. Vezi mai jos detaliile.

Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii români vor sărbători intrarea în Noul An. Nici trei săptămâni nu au mai rămas până la Revelion, iar pregătirile sunt în toi la hoteluri și pensiuni, pentru ca turiștii să aibă parte de o experiență plăcută. Altfel, majoritatea hotelierilor au publicat tarifele percepute pentru seara de Revelion, precum și meniurile, activitățile artistice care vor avea loc și alte detalii esențiale pentru șederea turiștilor. Totuși, în alte cazuri, toate aceste informații n-au fost, deocamdată, oferite de unii dintre reprezentanții așezămintelor turistice.

Ce spun reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov despre meniu

De pildă, reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, până recent, nu le-au arătat turiștilor care va fi meniul specific Revelionului. Deși au mai rămas 3 săptămâni până când paharele de șampanie vor fi ciocnite, pentru a marca trecerea în noul an, nu toate detaliile au fost oferite pentru turiști. Cum tarifele percepute de unitatea de cazare sunt considerabile, turiștii au început să-i contacteze pe reprezentanți pentru a cunoaște ce mâncare și băuturi fac parte din meniu.

Cele două meniuri pentru Revelion nu au fost, încă, definitivate, au susținut reprezentanții pentru PROSPORT. Meniurile vor avea „caracter Premium”, au susținut reprezentanții.

„Suntem în procesul de finalizare a meniului de preparate și a celui de băuturi, ultimele detalii fiind în curs de ajustare. Dorim să subliniem că ambele vor avea un caracter Premium și o calitate superioară”, au transmis reprezentanții hotelului.

Pachetul pentru care un cuplu trebuie să plătească între 2.860 de euro și 4.060 de euro include: „4 nopți de cazare în camere moderne, condiții premium, cu mic dejun inclus; brunch special în prima zi a anului 2026; program artistic de excepție cu DJ invitați speciali la SiHA Restaurant & Lounge, atmosferă vibrantă 3 nopți la rând și recital deosebit cu Mrs. Sax”.

Se cunosc și artiștii care vor întreține atmosfera de Revelion: Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni, DJ Andrei Wab și Mrs. Saxy.

