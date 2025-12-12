Prima pagină » Actualitate » Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”

Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”

12 dec. 2025, 08:39, Actualitate
Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva”
Galerie Foto 7
Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion / foto: colaj Gândul/Shutterstock/Mediafax Foto

Meniul pentru Revelion nu ar fi fost stabilit de reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, iar recent a pornit o întreagă discuție pe rețelele de socializare în urma prețurilor percepute pentru acest eveniment. Acum, reprezentanții au explicat ce fel de meniu vor primi turiștii care vor sărbători trecerea dintre ani la hotelul din stațiunea montană. Vezi mai jos detaliile.

Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii români vor sărbători intrarea în Noul An. Nici trei săptămâni nu au mai rămas până la Revelion, iar pregătirile sunt în toi la hoteluri și pensiuni, pentru ca turiștii să aibă parte de o experiență plăcută. Altfel, majoritatea hotelierilor au publicat tarifele percepute pentru seara de Revelion, precum și meniurile, activitățile artistice care vor avea loc și alte detalii esențiale pentru șederea turiștilor. Totuși, în alte cazuri, toate aceste informații n-au fost, deocamdată, oferite de unii dintre reprezentanții așezămintelor turistice.

Ce spun reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov despre meniu

De pildă, reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, până recent, nu le-au arătat turiștilor care va fi meniul specific Revelionului. Deși au mai rămas 3 săptămâni până când paharele de șampanie vor fi ciocnite, pentru a marca trecerea în noul an, nu toate detaliile au fost oferite pentru turiști. Cum tarifele percepute de unitatea de cazare sunt considerabile, turiștii au început să-i contacteze pe reprezentanți pentru a cunoaște ce mâncare și băuturi fac parte din meniu.

Cele două meniuri pentru Revelion nu au fost, încă, definitivate, au susținut reprezentanții pentru PROSPORT. Meniurile vor avea „caracter Premium”, au susținut reprezentanții.

„Suntem în procesul de finalizare a meniului de preparate și a celui de băuturi, ultimele detalii fiind în curs de ajustare. Dorim să subliniem că ambele vor avea un caracter Premium și o calitate superioară”, au transmis reprezentanții hotelului.

Simona Halep / foto: Mediafax Foto

Simona Halep / foto: Mediafax Foto

Pachetul pentru care un cuplu trebuie să plătească între 2.860 de euro și 4.060 de euro include: „4 nopți de cazare în camere moderne, condiții premium, cu mic dejun inclus; brunch special în prima zi a anului 2026; program artistic de excepție cu DJ invitați speciali la SiHA Restaurant & Lounge, atmosferă vibrantă 3 nopți la rând și recital deosebit cu Mrs. Sax”.

Se cunosc și artiștii care vor întreține atmosfera de Revelion: Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni, DJ Andrei Wab și Mrs. Saxy.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
10:30
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut”
UTILE Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute
10:11
Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „America este conștientă că nu poate să mai conducă lumea și trebuie să o împartă cu Rusia și China”
10:00
Ion Cristoiu: „America este conștientă că nu poate să mai conducă lumea și trebuie să o împartă cu Rusia și China”
JUSTIȚIE Ministrul Justiției cere clarificarea acuzațiilor celor 200 de magistrați: ”Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”
10:00
Ministrul Justiției cere clarificarea acuzațiilor celor 200 de magistrați: ”Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă ingredientele vieții, confirmă NASA
Gândul de Vreme Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
10:28
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
COMUNICAT (P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
10:23
(P) Bandă de alergare pentru acasă – antrenamente inteligente și tehnologie avansată
FLASH NEWS 🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
10:21
🚨 Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere”
ANALIZA de 10 „Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina?
10:00
„Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina?

Cele mai noi