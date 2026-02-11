Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 

Atunci când a mers în oraș pentru câteva cumpărături de rutină, o femeie din Statele Unite nu și-a imaginat niciodată că urma să descopere ceva ce urma să facă înconjurul lumii. După ce și-a cumpărat o poșetă cu numai opt dolari, dintr-un magazin second-hand, ea a aflat că, de fapt, poșeta era mult mai valoroasă decât a crezut inițial.

Kristen Boelen a fost pasionată de obiectele second-hand încă din adolescență, iar acum deja are experiență în domeniul revânzării articolelor vintage.

Potrivit Click, pasiunea ei a început când a vrut să găsească alternative accesibile pentru diverse produse de lux. În cele din urmă, ea a început să lucreze pentru o companie de vinuri și băuturi spirtoase, unde ocupa poziția de director de creație. În pauzele de prânz, ea vizita magazine second-hand din zonă, pentru a căuta oferte bune.

Geantă găsită în second-hand care valora 3.000 de dolari

În februarie 2025, a început să se ocupe cu vânzarea produselor second-hand cu normă întreagă. Spre finalul anului, a găsit două genți de piele împletită care i-au atras imediat atenția. Una dintre ele părea, în opinia lui Boelen, un model Bottega Veneta original.

Femeia a analizat atent poșeta, iar toate detaliile indicau că ar fi fost una originală. În cele din urmă a verificat cu Google Lens și a găsit modelul precis al acestei poșete, care ar fi fost retrasă din producție.

În cele din urmă, ea a cumpărat poșeta cu doar opt dolari și după ce a verificat cu mai mult atenție în mediul online, a aflat că modelul se poate vinde cu suma de 3.000 de dolari. Totuși, Boelen a decis să o păstreze.

