Prima pagină » Știri externe » Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 

Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 

11 feb. 2026, 16:20, Știri externe
Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 

Atunci când a mers în oraș pentru câteva cumpărături de rutină, o femeie din Statele Unite nu și-a imaginat niciodată că urma să descopere ceva ce urma să facă înconjurul lumii. După ce și-a cumpărat o poșetă cu numai opt dolari, dintr-un magazin second-hand, ea a aflat că, de fapt, poșeta era mult mai valoroasă decât a crezut inițial. 

Kristen Boelen a fost pasionată de obiectele second-hand încă din adolescență, iar acum deja are experiență în domeniul revânzării articolelor vintage.  

Potrivit Click, pasiunea ei a început când a vrut să găsească alternative accesibile pentru diverse produse de lux. În cele din urmă, ea a început să lucreze pentru o companie de vinuri și băuturi spirtoase, unde ocupa poziția de director de creație. În pauzele de prânz, ea vizita magazine second-hand din zonă, pentru a căuta oferte bune.  

Geantă găsită în second-hand care valora 3.000 de dolari 

În februarie 2025, a început să se ocupe cu vânzarea produselor second-hand cu normă întreagă. Spre finalul anului, a găsit două genți de piele împletită care i-au atras imediat atenția. Una dintre ele părea, în opinia lui Boelen, un model Bottega Veneta original. 

Femeia a analizat atent poșeta, iar toate detaliile indicau că ar fi fost una originală. În cele din urmă a verificat cu Google Lens și a găsit modelul precis al acestei poșete, care ar fi fost retrasă din producție. 

În cele din urmă, ea a cumpărat poșeta cu doar opt dolari și după ce a verificat cu mai mult atenție în mediul online, a aflat că modelul se poate vinde cu suma de 3.000 de dolari. Totuși, Boelen a decis să o păstreze. 

 Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia
17:24
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia
CONTROVERSĂ Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
17:23
Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
FLASH NEWS Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
16:55
Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
ULTIMA ORĂ Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți
15:32
Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți
CONTROVERSĂ Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE
15:16
Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE
FLASH NEWS Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
14:45
Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce apare durerea de spate după mișcări banale și cum poate fi prevenită
ACTUALITATE BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
18:04
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
18:01
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
FLASH NEWS O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
17:59
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
INEDIT Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
17:50
Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
EXCLUSIV VIDEO Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
17:48
Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
EXCLUSIV VIDEO Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”
17:42
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”

Cele mai noi

Trimite acest link pe