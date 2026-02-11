Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Andrei Marga, a analizat cele 9 luni de mandat ale președintelui. Fostul ministru de Externe apreciază că România va suporta costurile ineficienței și inadecvării lui Nicușor Dan în funcția supremă în stat.

Andrei Marga a remarcat că, din păcate, avertismentul său, lansat înaintea scrutinului electoral din luna mai 2025, s-a confirmat.

”Eu am spus-o de la început, România își asumă un risc și va plăti din greu aventura (n.r. – cu Nicușor Dan președinte). Eu am spus-o înainte de aceste alegeri că așa cum au ales, România își asumă un risc și va plăti din greu și o spun încă o dată: România va plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați, ca să nu spunem mai puțin elegant”, a comentat fostul ministru în studioul Gândul.

Nicușor Dan ignoră limitele constituționale

În altă ordine de idei, Marga a atras atenția că actualul șef al statului nu ține cont cu adevărat de limitele pe care i le trasează Constituția și de atribuțiile precise reglementate de aceasta. Însă, aceeași greșeală o fac și oameni altfel bine intenționați, dar insuficient documentați în acest sens.

”Bun, ca să lămurim o chestiune, vedeți, la noi nu se mai citește Constituția și președintele își închipuie că el poate să facă numiri de procurori. Dar nu-i voie, Constituția nu-ți dă dreptul ăsta. Doi, la noi se crede, și mulți oameni care sunt absolut demni de respect formulează așa: politica externă este atributul președintelui. Nici vorbă, să se citească Constituția, acolo se spune clar”.

