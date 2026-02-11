Amendă de 1.500 lei pentru toți șoferii români care „uită” să facă acest lucru în februarie

Codul Rutier în vigoare în 2026 prevede amenzi consistente pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet autovehiculul, iar situația se agravează dacă plăcuțele de înmatriculare nu sunt lizibile.

Șoferii cred că este suficient să curețe parbrizul, însă legislația rutieră prevede că întregul autovehicul trebuie să fie curățat de zăpadă și gheață înainte de a circula pe drumurile publice.

Obligația vizează nu doar geamurile, ci și:

capota

portbagajul

farurile și stopurile

Zăpada care se desprinde în timpul mersului poate ajunge pe carosabil sau pe alte autovehicule, reducând vizibilitatea și crescând riscul de accidente. În plus, farurile sau stopurile acoperite fac mașina greu de observat în condiții de ninsoare sau ceață.

Amenzi din clasa a III-a de sancțiuni

Pentru nerespectarea acestei obligații, polițiștii rutieri pot aplica sancțiuni din clasa a III-a de sancțiuni. Concret, amenda este cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de numărul de puncte-amendă stabilit la momentul constatării. Astfel, o plecare în grabă, fără curățarea mașinii, se poate transforma rapid într-o cheltuială serioasă.

Codul Rutier interzice explicit circulația cu plăcuțele de înmatriculare murdare, deteriorate sau acoperite de gheață ori zăpadă. Numerele trebuie să fie permanent vizibile și lizibile, pentru ca autovehiculul să poată fi identificat fără dificultate.

Pentru această abatere, șoferii riscă o amendă distinctă, cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

În practică, polițiștii pot aplica ambele sancțiuni, dacă mașina este acoperită de zăpadă și are, în același timp, plăcuțele de înmatriculare înghețate sau murdare.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își aloce câteva minute în plus înainte de plecare pentru a curăța complet autovehiculul. Pe lângă evitarea amenzilor, acest gest simplu contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic și reduce riscul accidentelor pe drumurile de iarnă.

