Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării". Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news

11 feb. 2026, 13:38, Știri politice
Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării”. Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării Naționale și vicepremier al României, se lansează în declarații contradictorii cu o impetuozitate demnă de o cauză mai bună. Dacă ar fi doar un simplu observator al evenimentelor, superficialitatea unor afirmații ar putea fi trecută cu vederea, dar poziția privilegiată pe care o ocupă i-ar impune să reflecteze măcar câteva minute înainte de a emite „perle” pe care, ulterior, le retractează.

Mai mult, ministrul Radu Miruță și-a făcut un „obicei” din a spune că n-a spus, de fapt, ceea ce a auzit toată lumea, apoi îndreaptă un deget acuzator către presă, „ținta” predilectă fiind, în ultima perioadă, Gândul.

  • În cazul „Groenlanda”, Radu Miruță a declarat că țara noastră ar putea trimite trupe în cazul unei ofensive declanșate de Statele Unite ale Americii. (mai multe informații AICI)
  • În cazul „Satelitul”, același ministru USR al Apărării a precizat că România are nevoie de comunicații prin satelit, pe principiul „dacă au și alții de ce să nu avem și noi”. „Am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea”, spunea Radu Miruță la Digi 24, iar satelitul României ar urma să fie utilizat în comun cu alte țări. (detalii AICI)

După ce declarațiile sale au declanșat controverse aprinse în spațiul public, Radu Miruță a făcut un pas înapoi și l-a luat pe „nu” în brațe. În același timp, ministrul Apărării a descoperit „vinovați” în mass-media și a început să polemizeze cu Gândul.

În ultimă instanță, Radu Miruță – care se „sucește” precum Nicușor Dan, cu care împarte același areal politic userist – are un „modus operandi” de care nu se dezice, respectiv „Nu este adevărat ce vedeți, este adevărat ce vă spun eu”.

Radu Miruță, ministrul Apărării, retractează ce spune inițial și caută „vinovați” în presă | Foto – Mediafax

Groenlanda – prima declarație. Radu Miruță, ministrul Apărării, aruncă „bomba”

În data de 12 ianuarie 2026, Radu Miruță – ministrul Apărării – a declarat că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda, în contextul în care președintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea anexa teritoriul autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Radu Miruță a spus, cu subiect și predicat, că soldați români ar putea fi trimiși în Groenlanda și chiar a punctat că există mai multe scenarii în care s-ar ajunge la această situație.

  • „Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi «o coaliție de voință»,  trimitem trupe acolo fără invocarea Art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”, spunea Radu Miruță.

Ministrul Apărării a constatat, totodată, că „Groenlanda ar fi un pic mai departe” și a amintit că România nu are capacități nucleare, spre deosebire de țări care au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda.

  • „Groenlanda ar fi un pic mai departe. Am auzit că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară: Franța și Marea Britanie. Nu e întâmplător, ele au sperietoarea în spate. România nu e în situația asta. Noi nu avem această capacitate”, a precizat Radu Miruță.

Radu Miruță: „În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT” | Foto – Mediafax

Groenlanda – a doua declarație. Radu Miruță acuză o „dezinformare”

A trecut doar o zi de la declarația controversată și – în data de 13 ianuarie 2026 – același ministru Radu Miruță a revenit „spectaculos” și a acuzat o „dezinformare”. Asta în pofida faptului că el însuși precizase că decizia referitoare la trimiterea de trupe în Groenlanda va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

După ce punctase cu subiect și predicat că există și scenarii în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, Radu Miruță a reconsiderat și a încercat să „dreagă busuiocul”. Nu ar fi spus „nicio secundă” că România va trimite trupe și nu ar fi făcut altceva decât să prezinte „variante” de scenariu.

  • „Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante. Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință, a declarat Radu Miruță.

Cu alte cuvinte, „nu este adevărat” se transformă în sintagma preferată a ministrului userist al Apărării, pentru că pare mai simplu – din poziția privilegiată pe care o deține, cu toate responsabilitățile care ar trebui să decurgă din aceasta – să îndrepți un deget acuzator și să inventezi nonșalant o „dezinformare” care, practic, nu există.

„Nu este adevărat”, sintagma preferată a ministrului userist al Apărării | Foto – Mediafax

Groenlanda – a treia declarație. Radu Miruță se „retrage” pe poziții dinainte stabilite

În data de 26 ianuarie 2026, Radu Miruță a ales „retragerea” ca ultimă soluție.

Cum nu mai putea să iasă dintr-o încurcătură creată tot de el, ministrul Apărării a adoptat – în ceea ce privește eventuala trimitere de trupe în Groenlanda, despre care vorbise anterior – poziția celui care „stă în banca lui” și nu se bagă în seamă cu „cei mari”.

„Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda”, a conchis Radu Miruță.

Radu Miruță a bătut în retragere: „Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda” | Foto – Mediafax

Satelitul României – prima declarație. Radu Miruță: „România are nevoie de comunicații prin satelit”

Într-o perioadă în care austeritatea impusă de guvernul condus de Ilie Bolojan pune la grea încercare răbdarea românilor, ministrul Radu Miruță a vorbit, tot la Digi 24, și despre un proiect de anvergură care ar putea fi transpus în realitate.

România are nevoie de comunicații prin satelit, a spus ministrul Apărării, pentru că „satelitul e undeva foarte sus, pe orbită” și „vede mai mult decât România”.

România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România. Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru.

A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit. Înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă să îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea, înțeleg, că costă vreo 700.000 de euro și nu garantează că produsul ajuns acolo, pe orbită, va funcționa.

Și am dat o rezoluție în care îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca, după ce îl ridici pe orbită, să și funcționeze, pentru că 700.000 de euro doar ca să îl vedem cum pleacă… nu prea semnez”, a mai spus Radu Miruță, ministrul Apărării.

Satelitul României – „fenta” lui Miruță. Ministrul contraatacă printr-un clip ciuntit!

Ulterior, Radu Miruță a acuzat un „fake news”, a intervenit pe pagina de Facebook Gândul și a postat un comentariu care s-ar fi dorit o adevărată „lovitură de grație”.

„Nu mai plecați pe astfel de fente. Verificați emisiunea, că e fix invers”, a scris ministrul Apărării.

Totuși, „fenta” a fost încercată chiar de Radu Miruță, numai că nu i-a ieșit. Însă ministrul Apărării a insistat, a mers din greșeală în greșeală și a ales să contraatace, convins că va scoate „fake news”-ul la lumină.

A postat – pe pagina sa de Facebook – un clip de 29 de secunde care ar fi trebuit să demonstreze că nu a spus niciodată că România ar putea cumpăra un satelit.

Numai că discuția de la Digi 24 durase fix 1 minut și 10 secunde, iar Gândul a prezentat-o integral și a demontat „fake news”-ul lansat chiar de ministrul userist al Apărării.

