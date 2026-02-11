Cum a reacționat tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos după ce Curtea de Apel București i-a redus violatorului pedeapsa la jumătate. ”Vreau să vă spun că îl aștept să vină acasă”

Tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos a reacționat, pentru Gândul, după aflarea veștii că pedeapsa agresorului a fost redusă de la 13 ani și 3 luni de închisoare la 7 ani și 10 luni.

Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de bărbat la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani şi 3 luni de închisoare. Pe numele agresorului erau mai multe plângeri, însă doar una a fost luată în considerare, asta după ce în apartamentul în care bărbatul îi agresa sexual pe băieței au fost montate camere video.

Tatăl copiilor agresați: „Eu mă așteptam ca de la 13 ani să se ducă pedeapsa la 16 ani”

În iulie 2024, polițiștii l-au prins pe bărbat în flagrant în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor în vârstă de 14 ani, iar din cercetări a rezultat că așa-zisul profesor l-ar fi ademenit pe elev cu sume de bani sau cu promisiunea unor alte beneficii.

Tatăl copiilor agresați de bărbat a reacționat pentru Gândul, după ce CAB aproape că a înjumătățit pedeapsa primită de agresor la Judecătoria Sectorului 4.

Tatăl victimelor a declarat că nu se aștepta la o asemenea decizie din partea instanței, având în vedere faptul că bărbatul a comis în mod conștient agresiunea sexuală asupra minorilor.

”Nu mi se pare deloc normal. A făcut cu bună știință toate lucrurile pe care le-a făcut. A controlat copiii cam trei ani, până am depistat eu.

Nu mi se pare… mă așteptam să-i crească pedeapsa. Eu la varianta asta mă așteptam. Eu aș fi crezut că trebuie să i se mai pună ceva la gravitatea faptelor din dosar.

Mâine-poimâine scapă, nu sunt de acord. O să iau legătura cu avocatul să-l întreb de ce așa, nu mi se pare OK.

Diferența de ani până la 13 ani… diferența de ani am să i-o dau eu. Dacă diferența e atât de mare, vreau să vă spun că îl aștept să vină acasă. Sunt șanse să-l vizitez și eu după.

Aproximativ două luni de zile au fost la psiholog (n.r. copiii). Cel mic a rămas la mine, iar pe cel de 14 ani, care acum are 16, urmează să-l iau în instanță pentru că am formulat să-i schimb domiciliul copilului și vreau să vă spun că instanța de judecată abia acum, în anul acesta, în martie, a dat prima ședință de judecată.

Atunci s-a depus prima plângere, s-au făcut o grămadă de sesizări că mama îi neglijează. E dezamăgitor. La o veste ca asta nu mă așteptam. Eu mă așteptam ca de la 13 ani să se ducă pedeapsa la 16 ani. Un judecător în România, dacă nu se uită la gravitatea situației, degeaba mai e judecător”, a declarat tatăl copiilor, în exclusivitate pentru Gândul.

