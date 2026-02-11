Adevărata cauză a morții actriței Catherine O’Hara

S-a aflat care a fost cauza morții actriței Catherine O’Hara, cea care a cucerit publicul cu rolul intepretat în filmul ”Singur acasă”.

Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său pe data de 30 ianuarie 2026. Vedeta a cucerit publicul cu rolul mamei lui Kevin, interpretat de Macaulay Culkin în filmele ”Singur acasă”.

Acum s-a aflat cauza morții regretatei actrițe. Potrivit certificatului de deces, Catherine O’Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare, afecțiune provocată de un cheag de sânge care blochează o arteră din plămâni și poate duce rapid la insuficiență respiratorie.

În document se mai arată și cancerul rectal drept afecțiune de fond care a contribuit la degradarea stării de sănătate a actriței, relatează clik.ro, care citează presa americană.

Medicul oncolog care a tratat-o pe vedetă a precizat că o avea în evidență din martie anul trecut. Ultima consultație a avut loc cu doar câteva zile înainte de decesul actriței. Catherine O’Hara s-a stins într-un spital din Santa Monica, California.