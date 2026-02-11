Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește

Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește

11 feb. 2026, 16:39, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe Andrei Marga a criticat vehement mandatul premierului Ilie Bolojan. Fostul rector al Universității Babeș Bolyai apreciază că premierul a fost instalat în funcție și are un singur rol: să pună pe umerii românilor povara eșecurilor înregistrate de fostele guvernări.

În opinia fostului ministru de Externe și fostului ministru al Educației, punctul slab al premierului Bolojan este faptul că nu deține ”o cultură instituțională”, ceea ce din start îi afectează performanța. Însă, și ceilalți lideri ai puterii au aceeași problemă.

Este un om nepregătit

Andrei Marga: Eu nu sunt specialist, nici nu vreau să fiu Bolojan. Sigur, este clar, nu are cultura civică și cultură instituțională necesară. Nu numai el. Nu au toți.

Ionuț Cristache: Dar el stă pe scaunul de premier asta. 

Marga: Păi stă, dar cine l-a pus? Nu l-am pus noi doi.

Cristache: Și asta e o întrebare. Cine l-a pus pe Bolojan premier? 

Marga: Aici să venim. După părerea mea, ca să fiu și aici foarte, foarte clar, Bolojan a fost adus în forță, nu știu de cine, și instalat. Puțini oameni au făcut mai mult rău prin ceea ce au făcut și prin ceea ce n-au făcut în rol decât el. Eu nu vreau să fac caz de el în vreun fel și nici nu mă interesează. Din punctul meu de vedere, să fie clar, este un om nepregătit și un om care vorbește despre ceea ce nu știe.

Faptul că el se repede mereu în sărmani e jenant internațional

Fostul rector al UBB consideră că premierul, deși invocă mereu nevoia de reformă, practic nu o aplică în niciun fel și apelează la metodele cele mai simple de a aduce bani la buget, chiar dacă acestea lovesc în categoriile defavorizate.

Vorbește mereu de reformă, or el habar nu are despre ce înseamnă o reformă. Dar trecem peste asta. Faptul că el se repede mereu în sărmani, toată treaba asta e jenantă internațional. Tu să mergi să iei bani de la cei cu dizabilități, să nu înțelegi toate treburile. Bun, poți să iei multe măsuri, dar trebuie gândite, trebuie discutate. Or astea sunt jenante, vor fi regretate în istorie. Încă o dată, el e o piesă în acest scenariu, nu știu de unde făcut, nu știu cine îl dirijează, de selectare a unor oameni nepregătiți pentru decizii, pentru o țară totuși mare, respectabilă și cu o populație care suferă la oraș.

Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți

Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE"

