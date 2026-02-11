Prima pagină » Știri externe » Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“

11 feb. 2026, 16:55, Știri externe
Președintele Volodymyr Zelenski, spune că Ucraina a acceptat oferta Washingtonului de a participa la o nouă rundă de negocieri în SUA, săptămâna viitoare. Participanții ar urma să se concentreze asupra problemei teritoriale, relatează Bloomberg.

Următoarea rundă este programată pentru marți sau miercuri, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News, deși nu este clar dacă Rusia va participa. Pe ordinea de zi se află o propunere a SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea Donbas de est, însă liderul ucrainean spune că ambele părți privesc această propunere cu scepticism.

„Niciuna dintre părți nu este încântată de ideea zonei economice libere – nici rușii, nici noi”, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic acordat marți la Kiev, deși a refuzat să excludă această posibilitate. „Avem opinii diferite în această privință. Și am căzut de acord să ne întoarcem la următoarea întâlnire cu o viziune a felului în care ar putea arăta aceasta.”

Emisarii speciali ai președintelui Donald Trump, Witkoff și Kushner, intensifică eforturile de a pune capăt invaziei rusești, care va împlini în scurt timp cinci ani, însă problema teritoriilor rămâne principalul punct de blocaj.

O rundă anterioară de negocieri, care a avut loc la începutul acestei luni între oficialii ruși, ucraineni și americani la Abu Dhabi, a fost constructivă, a declarat Zelenski, adăugând că războiul s-ar putea încheia în câteva luni dacă negocierile vor continua cu bună-credință.
Opțiunea preferată de Kiev pentru Donbas este ca trupele să rămână pe poziții de-a lungul liniei frontului.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să îl guverneze”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat anterior că alegerile intermediare din noiembrie din SUA exercită presiuni asupra administrației Trump pentru a încheia un acord de pace în Ucraina. El a declarat reporterilor săptămâna trecută că echipa lui Trump a propus încheierea tuturor negocierilor necesare pentru a pune capăt luptelor până în iunie.

Administrația SUA dorește să semneze toate documentele în același timp, a declarat Zelenski. El a subliniat că Ucraina va trebui să aprobe propunerea de pace fie printr-un vot parlamentar, fie printr-un referendum național.

