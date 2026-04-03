Ministrul Muncii explică impactul creșterii salariului minim pe economie. Cum va fi afectat domeniul privat

Florin Manole a fost invitat în cadrul emisiunii ATITUDINI, moderată de jurnalistul Adina Anghelescu. Ministrul Muncii a discutat despre domeniile în care va fi aplicată creșterea salariului minim și impactul pe care îl va avea această măsură asupra bugetului de stat.

„Nu este nicio corelare cu sistemul bugetar”

Manole a precizat că măsura creșterii salariului minim pe economie este o directivă europeană și se va aplica doar în domeniul privat.

„În primul rând, avem o directivă europeană care ne spune că trebuie să mărim salariul minim din 1 ianuarie 2026. Nu este nicio corelare cu sistemul bugetar. Nu crește, din păcate, salariul în mediul bugetar, pentru că sunt înghețate salariile. Crește salariul minim, dar nu crește salariul la stat: salariul funcționarilor sau din alte domenii nu crește.”

„17% dintre angajați sunt în risc de sărăcie”

Acesta a evidențiat faptul că, în sistemul bugetar, se întâmplă foarte rar să existe contracte de muncă pe salariul minim. Ministrul și-a exprimat nemulțumirea față de nivelul de trai oferit celor cu venituri reduse.