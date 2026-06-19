Prima pagină » Actualitate » Ministrul Radu Miruţă a anulat creşterea preţului călătoriei cu metroul

Ministrul Radu Miruţă a anulat creşterea preţului călătoriei cu metroul

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Radu Miruţă a anunţat vineri că a anulat majorarea preţului biletului la metrou de la 5 la 7 lei.

„Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare”, a declarat acesta, după ce iniţial acesta a amânat majorarea preţului călătoriei cu metroul.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai adăugat şi faptul că „a pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou.”

„Am decis anularea creşterii biletului la metrou care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Am închis definitiv acest subiect. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut. S-a schimbat şi decizia C.A. şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Cel mai celebru monument al Greciei, restaurat după două secole
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cafeaua cu ou, cafeaua cu cărbune și alte tradiții care arată cât de diferit este consumată cafeaua în lume
FLASH NEWS Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
14:02
Explicația Iranului pentru care au fost amânate discuțiile de pace din Elveția
VIDEO Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
13:51
Felipe al VI-lea și prințesa moștenitoare a Spaniei, zbor de instruire la Murcia. Primul zbor tată-fiică în antrenamentul militar
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
13:00
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
ECONOMIE S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov
12:49
S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov
REACȚIE Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a cerut încetarea mandatului aleşilor pentru conflict de interese. Acum, USR spune că e dosar politic
12:28
Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a cerut încetarea mandatului aleşilor pentru conflict de interese. Acum, USR spune că e dosar politic
FLASH NEWS Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj
12:24
Cetățean român, condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru acuzații de spionaj

Cele mai noi

Trimite acest link pe