Radu Miruţă a anunţat vineri că a anulat majorarea preţului biletului la metrou de la 5 la 7 lei.

„Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare”, a declarat acesta, după ce iniţial acesta a amânat majorarea preţului călătoriei cu metroul.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai adăugat şi faptul că „a pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou.”