Radu Miruţă a anunţat vineri că a anulat majorarea preţului biletului la metrou de la 5 la 7 lei.
„Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare”, a declarat acesta, după ce iniţial acesta a amânat majorarea preţului călătoriei cu metroul.
Ministrul interimar al Transporturilor a mai adăugat şi faptul că „a pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou.”
„Am decis anularea creşterii biletului la metrou care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Am închis definitiv acest subiect. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut. S-a schimbat şi decizia C.A. şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”.