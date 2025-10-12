Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc”

Mara Răducanu
12 oct. 2025, 17:16, Actualitate
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în județul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare. Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei intervenții chirurgicale efectuate într-o clinică privată din județul Constanța.

Reamintim că Mădălina făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, după ce mai multe spitale din București i-ar fi refuzat cererea de a naște natural, din cauza istoricului medical.

Mădălina, de profesie polițistă, avea doar 29 de ani și era la prima sa naștere. În tot acel calvar, ea a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, însă nu a mai putut fi salvată.

„Un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcționează”

Ministrul Sănătății a precizat că în cursul zilei de luni Corpul de control al Ministerului Sănătății va fi prezent la clinica privată din Constanța.

”În România sunt multe clinici care funcționează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, și o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea și funcționarea acestor clinici și pun viața oamenilor, viața pacienților în pericol. Din acest motiv, la nivel național, Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcționează, mai mult sau mai puțin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul.

Corpul de control va pleca la Constanța luni dimineață la prima oră. Va fi un control comun cu Inspecția Sanitară de Stat. Vor verifica dacă clinica ATI, blocul operator și modul de organizare a unității sanitare corespund cu normativul în vigoare. Și cu siguranță voi face public rezultatul Corpului de control. Nu vreau să mă antepronunț în momentul de față.

Nu știu dacă a fost o culpă medicală sau dacă discutăm despre o nerespectare a protocoalelor și a legislației sau a modului de organizare a acelei clinici. Așteptăm raportul Corpului de control, așteptăm și raportul Colegiului Medicilor, care vor investiga și vor evalua dacă discutăm de o culpă medicală sau nu”, a menționat ministrul Alexandru Rogobete.

Anchete în desfășurare după decesul gravidei

Atât Colegiul Medicilor din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei și procedurile urmate în timpul internării. Autoritățile încearcă să stabilească motivele pentru care femeia și soțul ei au refuzat, atât operația de cezariană, cât și histerectomia – intervenție chirurgicală de îndepărtare a uterului.

Spitalul privat a transmis, printr-un comunicat, că dispune de o secție ATI cu trei paturi, însă, potrivit informațiilor Digi24, aceasta funcționează la un nivel minim. Clinica are contract cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor grave și dispune de unitate de transfuzie sanguină.

Nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii din clinica bucureșteană unde pacienta realizase fertilizarea in vitro. Cu toate acestea, femeia a insistat pentru o naștere naturală, conform planului de naștere semnat la spitalul din Constanța.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp femeia a început să piardă sânge în cantități mari. Echipa medicală a decis efectuarea unei histerectomii de urgență pentru a-i salva viața, dar pacienta și soțul au refuzat inițial intervenția, asumându-și riscurile.

În final, intervenția a fost totuși efectuată, după ce o comisie medicală a aprobat procedura, întrucât viața femeii era în pericol.

Sursă foto: Gândul

