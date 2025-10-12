Prima pagină » Actualitate » Putea fi salvată Mădălina, gravida moartă la o clinică privată din Constanța? Cuplul visa să aibă șase copii / Refuzul primit de la mai multe spitale

12 oct. 2025, 15:31, Actualitate
Informații noi în cazul gravidei decedate, după nașterea la un spital privat din Constanța. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă, iar Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei. Ceea ce se cunoaște este că femeia, originară din Giurgiu, făcuse o fertilizare in vitro și alesese să nască la o clinică privată din Constanța, după ce mai multe spitale din București i-ar fi refuzat cererea de a naște natural, din cauza istoricului medical. Mădălina avea doar 29 de ani și era la prima sa naștere. În tot acel calvar, ea a reușit să aducă pe lume un băiețel perfect sănătos, însă nu a mai putut fi salvată.

În plus, potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro, soțul femeii ar fi cerut medicilor să protejeze uterul soției, afirmând că își dorea să aibă șase copii.

Momentan, până ce ancheta va scoate la iveală și alte informații despre istoricul medical al pacintei, una dintre explicațiile pentru refuzul cuplului de a accepta intervențiile chirurgicale – care ar fi putut salva viața femeii – ar putea fi de natură religioasă.

Anchete în desfășurare după decesul gravidei

Atât Colegiul Medicilor din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei și procedurile urmate în timpul internării. Autoritățile încearcă să stabilească motivele pentru care femeia și soțul ei au refuzat, atât operația de cezariană, cât și histerectomia –  intervenție chirurgicală de îndepărtare a uterului.

Spitalul privat a transmis, printr-un comunicat, că dispune de o secție ATI cu trei paturi, însă, potrivit informațiilor Digi24, aceasta funcționează la un nivel minim. Clinica are contract cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor grave și dispune de unitate de transfuzie sanguină.

Nașterea prin cezariană fusese recomandată inclusiv de medicii din clinica bucureșteană unde pacienta realizase fertilizarea in vitro. Cu toate acestea, femeia a insistat pentru o naștere naturală, conform planului de naștere semnat la spitalul din Constanța.

Potrivit informațiilor medicale, travaliul și nașterea s-au desfășurat fără incidente, însă la scurt timp femeia a început să piardă sânge în cantități mari. Echipa medicală a decis efectuarea unei histerectomii de urgență pentru a-i salva viața, dar pacienta și soțul au refuzat inițial intervenția, asumându-și riscurile.

În final, intervenția a fost totuși efectuată, după ce o comisie medicală a aprobat procedura, întrucât viața femeii era în pericol.

„Mi-au spus să semnez că ne asumăm și moartea”

Soțul tinerei, care a asistat la naștere, povestește clipele de coșmar prin care a trecut soția sa care a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Mama lui nu a mai putut fi însă salvată

„Am născut împreună, îi era frică să stea singură. Am stat cu ea de la început până la final. I-au pus copilul pe piept, a fost un moment minunat, dar apoi a început calvarul. Mi-au spus să semnez, că ne asumăm și moartea. În stresul acela, nu știam dacă fac bine sau rău. Ea plângea, sângera, o durea. Am sperat până în ultima clipă că va fi salvată”, a mai spus el.

Transfer de urgență și decesul la Spitalul Județean

După operație, pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean Constanța, acolo unde a ajuns în stare critică. Potrivit medicilor de la  ATI, femeia era „aproape stoarsă de sânge” și, în ciuda eforturilor, nu a mai putut fi salvată.

Poliția Constanța a deschis un dosar penal, iar trupul neînsuflețit al tinerei a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei medico-legale, care va stabili cauza exactă a morții.

Clinica privată a transmis condoleanțe familiei și a promis „cooperare deplină cu toate instituțiile implicate pentru a face lumină asupra acestui caz.”

