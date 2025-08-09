Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat, sâmbătă, că la Tecuci prinde contur spitalul care este construit de Consiliul Județean Galați, cu o investiție de 190 de milioane de lei.

„Spital nou la Tecuci – investiție majoră pentru sănătatea gălățenilor! Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit pe președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, pentru că a ales să investească în sănătatea oamenilor.

La Tecuci prinde contur un spital modern, construit după cele mai înalte standarde medicale, care va deservi peste 120.000 de locuitori din centrul și nordul județului”, a anunțat, sâmbătă, Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului Sănătății, valoarea investiție este de peste 190 milioane lei din bugetul CJ Galați

Finalizare: septembrie 2026

Noua clădire a Spitalului Municipal „Anton Cincu” va avea:

• 105 paturi (10 ATI), saloane de 2 paturi cu baie proprie și rezerve individuale

• 4 săli de operație + 2 pentru intervenții endoscopice

• Heliport pe acoperiș

• Echipamente performante și digitalizare completă

„Ministerul Sănătății va sprijini dotarea noului spital cu aparatură și echipamente medicale moderne, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamente de ultimă generație chiar acasă, la Tecuci.

Doar în ultimul an, spitalul actual a avut peste 68.000 de cazuri la CPU, peste 62.000 de pacienți în ambulatoriu și peste 1.000 de nașteri. M-a impresionat un medic tânăr care mi-a spus cu mândrie:

«Nu-mi trimit pacienții la spitalul județean decât atunci când e absolut necesar. Fac tot ce pot aici, în spitalul nostru, pentru că știu că pacienții au nevoie de noi aproape de casă. Și rămân lângă ei până la capăt».

Aceasta este imaginea încrederii – medici care aleg să lupte pentru pacienți, în comunitatea lor.

Sănătatea comunității este prioritatea noastră. Astăzi investim pentru siguranța și confortul pacienților de mâine”, a mai transmis ministrul Sănătății.