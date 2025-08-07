Alexandru Rogobete, în cazul Floreasca: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită stimă de sine”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea. „Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea şi coordonarea în sine a acelui centru”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății i-a cerut public demisia șefului Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca din Capitală, Tiberiu Paul Neagu, acuzându-l de „iresponsabilitate crasă, nepăsare, aroganță și indolență”.

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar.



La aproape o săptămână de la debutul unei crize grave în urma cazului cutremurător al Laviniei și Alinei, șeful de secție se află încă în concediu, pe care și l-a prelungit chiar. Fără nici o declarație sau poziție publică (sau privată), fără explicații, fără empatie, nu numai față de pacienți ci inclusiv față de întreaga echipă medicală.



Nu mai este loc de sugestii sau de politețuri din partea mea: cer public și imperativ demisia imediată a acestui șef de secție!, afirma Rogobete în urmă cu aproape o săptămână.

Rogobete, acuzat că i-a pătat imaginea lui Neagu

Alexandru Rogobete a fost întrebat joi seară, la B1 TV, despre afirmaţiile fostului şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care-l acuză că i-a pătat imaginea.

”Mi-e greu să răspund, vă spun sincer, la o asemenea acuzaţie care, sigur, n-are niciun fundament juridic, poate de imagine din partea dânsului. Rolul meu ca ministru e să mă asigur că aceste centre funcţionează corespunzător, rolul meu e să protejez pacienţii şi să protejez cadrele medicale de bună credinţă. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are”, a declarat ministrul.

Ministrul a precizat că a primit o notificare din partea medicului.

”Inclusiv în notificarea pe care mi-a făcut-o a ţinut să sublinieze că am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în faţa unui medic, cadru universitar. Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea şi coordonarea în sine a acelui centru”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete spune că managerul de la Spitalul Floreasca s-a simţit jignit că i s-a cerut demisia în urma unui scandal revoltător.

”El s-a simţit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător, o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere şi nu primeşte antalgice. Un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control o serie de nereguli administrative, lipsa de respectare a protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secţia pe care dânsul o coordonează”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că toate controalele la acest spital au dus la unele măsuri administrative.