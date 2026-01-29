Ministrul Transporturilor anunță că CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că CNAIR a semnat astăzi contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea.

A fost semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea

În comunicatul emis pe rețelele de socializare, Ministrul Transporturilor a anunțat că valoarea contractului semnat este de 2.8 miliarde de lei, fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

”Acest contract a fost semnat cu firma turcească NUROL, valoarea contractului este de 2,8 mld lei (fără TVA), durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor pentru Lotul 3 al Drumului Expres Arad – Oradea, în lungime totală de aproximativ 47,07 km.

Drumul Expres Arad – Oradea are o lungime de 120,47 km și se împarte în 3 loturi distincte, astfel:

👉Lotul 1 – în lungime 33,7 km, la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km);

👉Lotul 2 – în lungime 39,7 km, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km);

👉Lotul 3 – în lungime 47,07 km, la care se adaugă Drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km)”, a scris Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Cristian Pistor, director CNAIR: ”Continuăm modernizarea infrastructurii rutiere pentru o Românie conectată”

Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a transmis că acesta ”este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție”.

AUTORUL RECOMANDĂ