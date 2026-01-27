Prima pagină » Actualitate » Atenție, șoferi. Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului

Atenție, șoferi. Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului

27 ian. 2026, 09:22, Actualitate
Atenție, șoferi. Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului
Galerie Foto 4

DRDP Craiova a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că au început să cadă pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defielul Jiului, în urma fenomenului de îngheț – dezgheț. Drumarii vin și cu o serie de recomandări pentru șoferi.

DRDP Craiova anunță căderi de pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului. Zonele cu risc sunt monitorizate permanent de drumari, arată Mediafax.

Șoferilor li se recomandă să păstreze distanța de siguranță

„În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu.

Alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț determină fisurarea și desprinderea materialului din versant, care poate ajunge pe partea carosabilă fără semne prealabile.

Recomandări pentru conducătorii auto:

  • reduceți viteza în zonele semnalizate cu risc;
  • păstrați o distanță de siguranță;
  • evitați oprirea sau staționarea la baza versanților;
  • respectați semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren.

Echipele #DRDPCraiova monitorizează permanent zonele cu risc și intervin ori de câte ori situația o impune, pentru menținerea siguranței circulației.

Imagini DN 57, Clisura Dunării, 27.01.2026”, se arată în postarea reprezentanților DRDP Craiova, pe Facebook.

Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului

Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului

Autorul recomandă:

Sursă foto: DRDP Craiova

Recomandarea video

Citește și

SPORT Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp
09:25
Mândria lui Nicolae Ceaușescu, scoasă la vânzare. Autoritățile scot la licitație complexul sportiv din oraș, cu stadion și un teren de 30.000 mp
ULTIMA ORĂ Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere
09:18
Cum explică rectorul Marilen Pirtea existenţa vilei călcată de hoţi şi pe care nu o avea în declaraţia de avere
INCIDENT Moarte suspectă la Milano. Un afacerist român a căzut de la etajul unui hotel de lux
08:59
Moarte suspectă la Milano. Un afacerist român a căzut de la etajul unui hotel de lux
FLASH NEWS Patrick André de Hillerin scrie despre jefuirea vilei lui Marilen Pirtea, care nu există în declaraţia de avere: „Hoții au devenit mai tari decât ANI”
08:55
Patrick André de Hillerin scrie despre jefuirea vilei lui Marilen Pirtea, care nu există în declaraţia de avere: „Hoții au devenit mai tari decât ANI”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 843. Netanyahu anunță ce prioritate are în Fâșia Gaza: „Nu reconstrucția”
08:47
Război în Orientul Mijlociu, ziua 843. Netanyahu anunță ce prioritate are în Fâșia Gaza: „Nu reconstrucția”
FLASH NEWS Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm”
08:18
Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm”
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
Temperatura ideală în locuință iarna: câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru FOTO
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Țara europeană în care TVA-ul la alimente a fost redus în sprijinul cetățenilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe