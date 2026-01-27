Atenție, șoferi. Cad pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului

DRDP Craiova a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că au început să cadă pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defielul Jiului, în urma fenomenului de îngheț – dezgheț. Drumarii vin și cu o serie de recomandări pentru șoferi.

DRDP Craiova anunță căderi de pietre și blocuri de stâncă pe Clisura Dunării și în Defileul Jiului. Zonele cu risc sunt monitorizate permanent de drumari, arată Mediafax.

Șoferilor li se recomandă să păstreze distanța de siguranță

„În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu.

Alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț determină fisurarea și desprinderea materialului din versant, care poate ajunge pe partea carosabilă fără semne prealabile.

Recomandări pentru conducătorii auto:

reduceți viteza în zonele semnalizate cu risc;

păstrați o distanță de siguranță;

evitați oprirea sau staționarea la baza versanților;

respectați semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren.

Echipele #DRDPCraiova monitorizează permanent zonele cu risc și intervin ori de câte ori situația o impune, pentru menținerea siguranței circulației.

Imagini DN 57, Clisura Dunării, 27.01.2026”, se arată în postarea reprezentanților DRDP Craiova, pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: DRDP Craiova