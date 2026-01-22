Prima pagină » Actualitate » Șeful CNAIR, Cristian Pistol: „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”

22 ian. 2026, 19:26, Actualitate
Șeful CNAIR, Cristian Pistol (d) / FOTO - Facebook

Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat joi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”.

„Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul de participare pentru construcția Lotului 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat astăzi, stabilind data de 12.02.2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.

Ce presupune acest proiect strategic (Lotul 3):

  • proiectarea și execuția a 12,65 km de drum expres nou;
  • modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2;
  • premieră: modernizarea a 15 km din drumul național M19 de pe teritoriul Ucrainei.

– Valoare estimată: 1,55 miliarde lei (fără TVA);
– Durată: 12 luni proiectare și 30 de luni execuție.

Situația loturilor 1 și 2 între Suceava și Bălcăuți:

  • Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km, cu o valoare de 2,30 miliarde lei (fără TVA);
  • Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, cu o valoare de 1,88 miliarde lei (fără TVA).

Pentru primele două loturi, data limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2026.

„O miză care depășește asfaltul: Întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, are un rol dual (civil și militar).
Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106.
România nu construiește doar drumuri; construim un coridor de stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a continentului. Mergem înainte cu proiectele strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană!”, a mai precizat șeful CNAIR.

FOTO – Facebook.com/CristianOvCPistol

