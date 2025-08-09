Minunea din Țara Oașului. Un muzeu autentic țărănesc stă să răsară în Toagul Pastorului

În inima Țării Oașului, un român și-a transformat visul în realitate. A mutat o casă, oșenească, i-a redat strălucirea de odinioară și a deschis-o pentru turiștii care vor să simtă pulsul autentic al locului. Aici, tradițiile nu sunt doar povestite, ci trăite, iar fiecare grindă de lemn poartă amintirea unei lumi de altădată.

În Țara Oașului, tradițiile încă mai dăinuie, iar lemnul parcă spune povești, casele sunt adevărate comori arhitecturale. Sculptate cu măiestrie, cu pridvoare largi și acoperișuri înalte, aceste locuințe reflectă mândria și identitate ocenilor de odinioară. Fiecare casă poartă amprenta unei epoci în care simplitatea și rafinamentul mergeau mână în mână.

Un astfel de exemplu vine de la Ciprian, un bărbat pasionat de istorie și patrimoniu local, care a descoperit o veche casă oșenească într-un sat pitoresc din zonă. Deși timpul își pusese amprentă asupra construcției, Ciprian a văzut dincolo de pereții scorojiți și grinzile vechi, a văzut o poveste ce merită spusă din nou. Așa a luat naștere casa din Toag.

Casa este dusă din localitatea Turț, undeva la 30km de zona asta. Toag este zona în care se află zona asta. Se numește Toagu lui Pastor pentru că este fosta moșie a călugărului pastorian.

De meserie. Ciprian este muzeograf. A găsit casa când făcea cercetări pentru Muzeul Județean Satu Mare. S-a îndrăgostit pe loc și i-a venit ideea unui ansamblu de căsuțe oșenești unde turiștii să se relaxeze. A reușit să o cumpere pe prima, iar apoi a achiziționat alte două pe care le va reloca în aceeași zonă.

Este specifică construcțiilor de secol 18, are ieșit din modă și lumea le-a schimbat. Sunt foarte rare și există doar în muzee și aici. La mine, explică Ciprian.

În interior, căsuța, care are doar o cameră, arată ca pe vremuri. Fiecare colț este tradițional.

Aici, turiștii care trec pragul casei nu duc lipsă de nimic. Ciprian s-a asigurat că oaspeții săi vor avea parte inclusiv de mâncare tradițională. A deschis și un punct gastronomic local, iar materia primă pentru mâncare vine din grădina lui. Pentru o seară în căsuța oșenească din Toag, turiștii trebuie să plătească 250 lei.