Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial”

Sociologul Mirel Palada a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, situația actuală a României, raportată la contextul global.

Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe Mirel Palada: „Credeți că va începe ”

„Din felul în care achiziționăm armanent și nu acceptăm discuții de pace și lumea zice că în momentul în care acceptăm solicitările lui Putin, el va continua și nu se va opri la granițele NATO și va ataca Polonia România și că va fi Al III-lea Război Mondial. Englezii, francezii și germanii vor să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, iar Putin zice că acesta e un pretext pentru începerea celui de-Al III-lea Război Mondial. Eu miros că suntem la începutul unui război cum a fost în 1938-1939. Mobilizarea are două componente o mobilizare de trupe și o mobilizare de voință, care deja s-a făcut. Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial „