Prima pagină » Actualitate » Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu

Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu

17 ian. 2026, 16:31, Actualitate

Intervenție de urgență pentru salvarea unui copil de cinci ani căzut în lacul din Parcul Romanescu. Pompierii din Dolj au intervenit pentru a-l scoate pe cel mic din lac. Potrivit primelor informații, după copil a intrat și un adult care îl ținea în brațe, iar cei doi nu au mai putut ajunge la mal. Până când forțele de intervenție au ajuns, alte șase persoane au intrat în apă.

Misiune contra cronometru în Parcul Romanescu din Craiova

„În acest moment se intervine în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil că de aproximativ 5 ani căzut în apă la o distanță de 10 metri de mal se intervine cu un echipaj SMURD și o ambarcațiune din primele informații în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ține în brațe și nu pot ieși la mal. Până la sosirea forțelor de intervenție alte 6 persoane au intrat în apă. În total sunt un copil și 6 adulți. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante  transportate la spital”, spun reprezentanții ISU Dolj.

