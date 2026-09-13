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Lupte intense în Yemen. Rebelii houthi lansează noi atacuri, în timp ce tensiunile cresc în Orientul Mijlociu

Lupte intense în Yemen. Rebelii houthi lansează noi atacuri, în timp ce tensiunile cresc în Orientul Mijlociu
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Situația din Orientul Mijlociu se înrăutățește din nou. Rebelii houthi din Yemen au revendicat atacuri cu drone și rachete asupra unor ținte din Arabia Saudită, în timp ce un vas comercial iranian a fost lovit în apropierea strâmtorii Ormuz. În Gaza, un atac israelian a ucis două persoane.

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Vas comercial atacat în Golful Persic

Un vas comercial iranian a fost lovit duminică dimineața în apropierea insulei Qeshm, aflată în Golful Persic, în zona strâmtorii Ormuz. Potrivit presei de stat iraniene, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.

În același timp, organizația britanică United Kingdom Maritime Trade Operations, care monitorizează traficul maritim din regiune, a anunțat că o navă a fost lovită de un proiectil în timp ce traversa strâmtoarea Ormuz. Nu este clar dacă este vorba despre aceeași navă.

Armata americană nu a oferit deocamdată un punct de vedere. Statele Unite au menținut în ultimele săptămâni presiunea asupra Iranului și au anunțat că au redirecționat aproximativ 100 de nave comerciale în ultimele 60 de zile.

Rebelii houthi susțin că au atacat Arabia Saudită

Rebelii houthi, susținuți de Iran, au anunțat că au lansat drone și rachete spre Arabia Saudită.

Purtătorul de cuvânt militar al grupării, generalul de brigadă Yahya Saree, a afirmat că una dintre ținte a fost o bază militară din provincia Sharurah, în regiunea Najran.

Autoritățile saudite au confirmat că sirenele de alarmă au fost activate sâmbătă în regiune, însă nu au raportat victime sau pagube.

Serviciul de protecție civilă din Arabia Saudită a anunțat, de asemenea, că un proiectil a căzut în apropierea graniței cu Yemenul, în provincia al-Tawwal. Două persoane au fost rănite, iar o moschee și mai multe clădiri au fost avariate. Autoritățile saudite au atribuit atacul rebelilor houthi.

Escaladarea luptelor din Yemen ridică temeri că țara ar putea reveni la un război civil de amploare. Guvernul yemenit, recunoscut internațional și sprijinit de Arabia Saudită, a anunțat că va riposta după înaintarea rapidă a rebelilor de-a lungul coastei Mării Roșii, spre strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Conflictul a început deja să afecteze și țările din apropiere. În Djibouti, în Cornul Africii, au ajuns peste 2.000 de yemeniți care au fugit din calea luptelor, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație.

Două persoane au murit într-un atac israelian în Gaza

În Gaza City, un atac israelian asupra unei mașini s-a soldat cu moartea a două persoane, potrivit spitalului al-Shifa, unde au fost transportate victimele.

Armata israeliană a transmis că atacul i-a vizat pe doi membri ai Hamas.

Deși cele mai intense confruntări s-au redus după intrarea în vigoare a armistițiului din octombrie, atacurile israeliene continuă. Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că 1.369 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene de la începutul armistițiului.

Datele provin de la autoritățile din Gaza, controlate de Hamas, care țin evidența victimelor, dar nu fac diferența între civili și combatanți.

Irakul redeschide punctele de trecere cu Iranul

Irakul a redeschis principalele puncte de trecere a frontierei cu Iranul pentru traficul de pasageri, după ce acestea fuseseră închise sâmbătă.

Măsura a fost luată după atacuri cu drone lansate din Irak, în urma cărora a fost închisă conducta petrolieră East-West din Arabia Saudită.

O alianță de grupări armate susținute de Iran în Irak a negat că s-ar afla în spatele atacurilor.

Punctele de frontieră al-Sheeb, din provincia Maysan, și Shalamcheh, din provincia Basra, au fost redeschise duminică dimineața. Autoritățile irakiene au anunțat că traficul comercial ar urma să fie reluat în următoarele zile.

Președinții Egiptului și Iranului s-au întâlnit în India

Pe fondul tensiunilor din regiune, președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sissi, și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, au avut o întâlnire la New Delhi, în marja summitului BRICS.

El-Sissi i-a cerut liderului iranian să facă tot posibilul pentru reducerea tensiunilor și pentru găsirea unei soluții pașnice și durabile la criza din Orientul Mijlociu.

Președintele egiptean a cerut, de asemenea, oprirea atacurilor asupra statelor arabe.

La summit, China s-a oferit din nou să contribuie la eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor din regiune.

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