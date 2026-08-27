Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a publicat ghidul oficial în cazul fermierilor care doresc subvenții pentru zootehnie (sectorul bovin și cel suin). Ghidurile prezintă condițiile de eligibilitate și documentele necesare. Sunt explicate și procedurile pentru depunerea cererilor, calculul și plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat este destinat crescătorilor de bovine și bubaline care îndeplinesc anumite condiții. Fermierii trebuie să fi avut la 1 martie 2026 cel puțin 10 animale. Pentru exploatațiile din zona montană, pragul este de 5 capete, iar animalele trebuie să aibă cel puțin 22 de luni. La 5 octombrie 2026, fermierii trebuie să păstreze minimum 75% din efectivul solicitat.

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Ajutorul de stat este de 68 de euro pentru fiecare animal. Suma totală nu poate depăși 50.000 de euro pe beneficiar. Numărul de animale eligibile este cel mai mic efectiv dintre cel deținut la 1 martie 2026 și cel existent la depunerea cererii.

Cât este ajutorul de stat în sectorul suin

Pentru sectorul suin, ajutorul de stat este destinat crescătorilor de porci cu exploatații autorizate sanitar-veterinar. Aceștia trebuie să desfășoare activități de creștere sau reproducție în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026. Ajutorul este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași. Pentru animalele de reproducție, sprijinul ajunge la 13,7 euro pe loc de cazare. Valoarea totală nu poate depăși 50.000 de euro per beneficiar, transmite instituția.

Cererile și documentele necesare se depun la Centrele Județene APIA sau la Centrul APIA al Municipiului București. Procedura trebuie respectată conform ghidului specific fiecărei scheme de ajutor.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a publicat pe site-ul oficial acest ghid și poate fi consultat integral pentru crescătorii din sectorul bovin și cei din sectorul suin.

De asemenea, vă reamintim că Tanczos Barna, vicepremierul interimar al României, anunțase sprijin pentru crescătorii de suine și bovine. Depunerea cererilor poate fi posibilă începând cu data de 1 septembrie 2026. Detalii AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini are au un rol ilustrativ