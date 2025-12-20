Prima pagină » Actualitate » Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”

20 dec. 2025, 12:12, Actualitate
Vești triste pentru iubitorii de fotbal din România. Celebrul comentator Ilie Dobre a suferit un preinfarct și a fost transportat de urgență la spitalul Militar din București.

În vârstă de 72 de ani, acesta a fost operat, iar din fericire, stare sa este acum una stabilă, relatează Fanatik.

Celebrul comentator Ilie Dobre trece prin momente grele înainte de sărbători

Medicii i-au montat două sternuri și, din primele informații, el va rămâne sub supraveghere cel puțin o săptămână. După spusele lui, dacă operația ar fi întârziat chiar și o zi, starea lui de sănătate s-ar fi agravat considerabil și i-ar fi fost pusă serios viața în pericol.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aş mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a declarat Ilie Dobre pentru sursa citată.

Va petrece sărbătorile în spital

În acest moment, Ilie Dobre este imobilizat la pat. Medicii îl vor ține sub strictă monitorizare la Spitalul Militar cel puțin o săptămână, pentru a observa cum reacționează organismul după această intervenție chirurgicală destul de complicată.

În perioada următoare, comentatorul sportiv nu mai are voie să se miște deloc. Deși a ajuns la spital aproape la limită, Ilie Dobre a trecut peste cel mai dificil moment. Dacă se întârzia cu intervenția chirurgicală, șansele sale se diminuau semnificativ.

