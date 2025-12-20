Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi...   ”

Vești triste pentru iubitorii de fotbal din România. Celebrul comentator Ilie Dobre a suferit un preinfarct și a fost transportat de urgență la spitalul Militar din București.
În vârstă de 72 de ani, acesta a fost operat, iar din fericire, stare sa este acum una stabilă, relatează Fanatik.
Medicii i-au montat două sternuri și, din primele informații, el va rămâne sub supraveghere cel puțin o săptămână. După spusele lui, dacă operația ar fi întârziat chiar și o zi, starea lui de sănătate s-ar fi agravat considerabil și i-ar fi fost pusă serios viața în pericol.
„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aş mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a declarat Ilie Dobre pentru sursa citată.
În acest moment, Ilie Dobre este imobilizat la pat. Medicii îl vor ține sub strictă monitorizare la Spitalul Militar cel puțin o săptămână, pentru a observa cum reacționează organismul după această intervenție chirurgicală destul de complicată.
În perioada următoare, comentatorul sportiv nu mai are voie să se miște deloc. Deși a ajuns la spital aproape la limită, Ilie Dobre a trecut peste cel mai dificil moment. Dacă se întârzia cu intervenția chirurgicală, șansele sale se diminuau semnificativ.