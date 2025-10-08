Prima pagină » Actualitate » Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii

Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii

Ruxandra Radulescu
08 oct. 2025, 13:53, Actualitate
Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii

Pe Autostrada A1 București – Pitești a avut loc un accident, care a fost surprins și de camera de bord a unui autovehicul. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă, din cauza condițiilor meteo.

Accidentul a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Imaginile surprind cum o autoutilitară cu remorcă aflată pe banda unu pierde controlul, ajunge pe banda doi, se lovește de parapetele despărțitor și ulterior ajunge în șanțul de pe marginea drumului.

Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul autoutilitarei și, în timp ce încerca să regleze direcția mașinii, autoturismul a alunecat pe carosabilul ud și a ajuns într-un șant.

Ulterior, în urma impactului autovehiculul ajunge pe banda de urgență.

Recomandări pentru șoferi de la Brigada Rutieră, în timpul ploilor torențiale

Experții ANM au emis avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele.

Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să țină cont de anumite aspecte importante:

  • să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;
  • să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;
  • să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;⁠
  • să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;
  • să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;
  • să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;
  • să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele;
  • să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere; ⁠
  • pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

Video: ePitești.ro

Citește și

AI AFLAT! Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
15:17
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
ACTUALITATE Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
15:16
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
VIDEO Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
15:03
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
NEWS ALERT După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
14:50
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
POLITICĂ CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
14:48
CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
ACTUALITATE Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
14:47
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Ce este fericirea? „Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din propriile tale acțiuni”