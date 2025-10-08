Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii

Pe Autostrada A1 București – Pitești a avut loc un accident, care a fost surprins și de camera de bord a unui autovehicul. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă, din cauza condițiilor meteo.
Accidentul a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Imaginile surprind cum o autoutilitară cu remorcă aflată pe banda unu pierde controlul, ajunge pe banda doi, se lovește de parapetele despărțitor și ulterior ajunge în șanțul de pe marginea drumului.
Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul autoutilitarei și, în timp ce încerca să regleze direcția mașinii, autoturismul a alunecat pe carosabilul ud și a ajuns într-un șant.
Ulterior, în urma impactului autovehiculul ajunge pe banda de urgență.
Experții ANM au emis avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele.
Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să țină cont de anumite aspecte importante:
Video: ePitești.ro