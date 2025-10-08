Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii

Pe Autostrada A1 București – Pitești a avut loc un accident, care a fost surprins și de camera de bord a unui autovehicul. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă, din cauza condițiilor meteo.

Accidentul a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Imaginile surprind cum o autoutilitară cu remorcă aflată pe banda unu pierde controlul, ajunge pe banda doi, se lovește de parapetele despărțitor și ulterior ajunge în șanțul de pe marginea drumului.

Cel mai probabil șoferul a pierdut controlul autoutilitarei și, în timp ce încerca să regleze direcția mașinii, autoturismul a alunecat pe carosabilul ud și a ajuns într-un șant.

Ulterior, în urma impactului autovehiculul ajunge pe banda de urgență.

Recomandări pentru șoferi de la Brigada Rutieră, în timpul ploilor torențiale

Experții ANM au emis avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele.

Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să țină cont de anumite aspecte importante:

să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;

să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;

să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;⁠

să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;

să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;

să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;

să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele;

să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere; ⁠

pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

Video: ePitești.ro